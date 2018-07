Tütüke-díjasokat köszöntöttek a rendőrök az elmúlt 24 órában

Két esetben is pozitív értéket mutatott az alkoholszonda Baranyában.

Két esetben is pozitív értéket mutatott az alkoholszonda Baranyában. Nagyharsányban, a Petőfi utcában közlekedett 2018. július 18-án kora este autójával egy 41 éves beremendi nő. A rendőrök az igazoltatása során alkoholtesztert alkalmaztak, amely pozitív jelzést adott, ezért előállították további mintavételre.

Sásd és Vásárosdombó között igazoltattak a rendőrök július 19-én hajnalban egy segédmotor-kerékpárral közlekedő 30 éves kaposszekcsői férfit, akinél felmerült az ittasság gyanúja, ezért előállították további mintavételre, vezetői engedélyét elvették.

Ellenük az illetékes rendőrkapitányságok járművezetés ittas állapotban bűncselekmény elkövetése miatt nyomoznak.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt való járművezetés negatív hatást gyakorol a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Az ittas vezetők – a befolyásoltság szintjétől és egyéb tényezőktől függően – általában nem képesek a jármű biztonságos vezetésére. Szeszesital-fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok, s a mentalitásban is kedvezőtlen változások történnek. Mindezek mellett a jármű kezelésében, egyenesben tartásában, a veszélyek észlelésében, valamint elhárításának képességében is kedvezőtlen változások történnek, melyek az alkoholos befolyásoltság növekedésével tovább fokozódnak. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.

Az ittas járművezetés elkövetésével a járművezető nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait és a közlekedés más résztvevőit is. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!