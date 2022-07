Több baranyai utazási irodát, utazásszervezőt is megkerestünk, a szakembereket kérdeztük a jelenlegi helyzet kapcsán. A meglátásaik sokban egybecsengtek, cikkünkben olvashatják a legfrissebb tapasztalatokat.

Aki teheti, most pótolná a nyaralást

Egybehangzó volt a baranyai irodák álláspontja, rendkívül sokan jelentkeznek szervezett külföldi utakra. Néhány szakember lapunknak adott nyilatkozatot is egész napos munkáját félbeszakítva adta, olyannyira tele vannak foglalásokkal. Sőt, a folyamatosan változó nemzetközi helyzet okán egyre több a plusz adminisztráció. Az utazási irodák vendégei közül a legtöbben az elmúlt években kimaradt külföldi nyaralást, az egzotikus, mediterrán utakat is bepótolnák. Igen népszerűnek bizonyulnak a külföldi, például franciaországi csoportos kerékpártúrák is.

– Rengeteg utas kényszerült kihagyni a járvány időszakában a külföldi utazást, aki csak megengedheti magának, most már menni akar – mondta egy baranyai utazási ügynökség munkatársa. – Sokakat még az áremelkedések sem tántorítanak el, tisztában vannak a helyzettel. Utazni szeretnének, sokuk külföldre – folytatta a szakember. – A tavalyi évvel összehasonlítva, mi úgy látjuk, idén alacsonyabb a hazai szálláshelyek kihasználtsága. Míg tavaly sokan SZÉP-kártyával fizettek a szállodákban, most, hogy már élelmiszerre is költhetik, gyakran ez utóbbit választják, és ha tehetik, elmennek külföldre – állapította meg egy pécsi utazási iroda ügyvezetője.

A háború itt is bizonytalanságot hoz

Mindezek ellenére a háborúból fakadó nemzetközi helyzet a turizmusra óhatatlanul rányomja a bélyegét. Bár a jelentkezések minden körülmény ellenére is magasak, a járvány előtti kiszámíthatóbb, stabil helyzet már a múlté.

– A turisztikai szereplők, repülőtársaságok, külföldi transzfercégek körében is nagy a bizonytalanság a járvány idején elbocsátott személyzet és a háborús infláció miatt. Így a legtöbb helyen áremelésekkel kell számolni. De még mindig jobban járnak, akik előre lefoglalták az utat, mint akik most, utolsó pillanatban foglalnak, nekik már alig találunk helyet utazásainkra. Sokan nem merték jóval előre lefoglalni a nyaralást a kiszámíthatatlan helyzet miatt – számolt be tapasztalatairól egy pécsi utazásszervező iroda vezetője.

Egy pécsi székhelyű, országos vendégkörrel dolgozó, aktív turisztikai utakat szervező iroda ügyvezetője azt is kiemelte, a különböző desztinációk iránti érdeklődést illetően is vannak különbségek.

– A grúz túránk mindig tele szokott lenni, de idén a háború miatt kevesebben jelentkeztek, volt utasunk, aki félt, hogy a háborúban hamarosan e terület is érintetté válik, így nem mert foglalni. További nehézséget okozott a devizaárfolyamok emelkedése is, túl sokat kellett volna ráfizetni, így ezt az utat inkább elengedtük idén – mesélte a szakember.

– Az osztrák és horvát desztinációk, a dél-baranyai Dráva-túráink ugyanakkor igen népszerűek, e területekre nyugodtabban indulnak el a vendégeink – tette hozzá.

Tovább nyílhat az olló a turizmusban

A szakértők egyetértenek abban, hogy minden mozgásban van, sokéves tapasztalatot kell felülírni. Folyamatos a repülőjáratok módosítása, törlése, ezek kivédhetetlenek.

Rávilágítottak, az áremelkedések az alacsonyabb jövedelemből gazdálkodókat érintik legnehezebben. A jobb anyagi helyzetű utazóknak kisebb problémát okoz az áremelkedés, ezt mutatja, hogy a felsőbb kategóriás utakra nagyobb a kereslet. A közép- és alacsonyabb árkategóriájú nyaralások iránt kisebb az érdeklődés.

– Valószínűleg már most is van olyan réteg, akik nem tudják megengedni maguknak, hogy útra keljenek – állapította meg az egyik irodavezető.

– Úgy vélem, ezek a problémák komolyabban ősszel, télen fognak jelentkezni, akkorra még valószínűbb, hogy egy szűkebb réteg fogja tudni csak megengedni magának az utazást – tette hozzá a szakértő.