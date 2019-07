Gőzerővel zajlanak a vízvezeték-rekonstrukciók Pécsen. Több városrészben, egyszerre hét helyszínen dolgoznak jelenleg a Tettye Forrásház Zrt. és a megbízott kivitelezők szakemberei a pécsi víziközmű hálózat korszerűsítésén. A társaság az elmúlt évek során több mint hétmilliárd forintot költött a hálózat felújítására.

A nagyszabású rekonstrukciók többsége kiemelt városi projektekkel, útfelújítási programmal összhangban zajlik. Csöngei Adrienn, a társaság sajtóreferense érdeklődésünkre összefoglalta, hogy miként állnak a jelentősebb felújítások jelenleg.

Ferencesek utcája

A szakemberek elkészültek az ideiglenes vízellátó hálózat kiépítésével, az utca már az átmeneti rendszerről kapja az ivóvizet, és ez így lesz végig a munkálatok ideje alatt.

Jelenleg az ingatlanok ivóvízbekötéseinek cseréje zajlik, ami inkább csak „mikrofelbontásokkal„ járt eddig (de fokozott figyelmet kíván az utcán áthaladóktól). A felújítás látványosabb része jövő héten kezdődik az utcai gerincvezeték építésével és az ezzel járó hosszú munkaárok ásásával: mivel a vízvezeték az északi oldalon fut, ezt az oldalt felbontják és el is zárják a gyalogosforgalom elől. Az ingatlanok, üzletek megközelítése gyalogos átjárókon biztosított lesz.

E héten csütörtökön a szakemberek a Ferencesek utcája–Váradi Antal utca kereszteződésében lévő csomópontot is átépítik; lecserélik a régi szerelvényeket, idomokat és új tolózárakat, tűzcsapot építenek be.

Egyetemvárosi felújítás (Jakabhegyi út, Kürt utca, Szigeti úti kereszteződés)

Július 30-án a Jakabhegyi útra is felvonultak a munkagépek és előkészítették a terepet a vezetéképítéshez: a 2-16. számok között felmarták az aszfaltot, ezen a területen 50-60 méteres szakaszokban teljes szélességű útzár lesz érvényben augusztus végéig.

Ez már a közel 200 millió forint értékű komplex korszerűsítés 2. üteme, összesen 688 méter hosszan cserélik a mecsekoldali területek vízellátásának alapját szolgáltató Makár-töltővezetéket, amelynek egy része a Jakabhegyi út alatt fut.

A Kürt utcában eddig a szennyvízhálózatot korszerűsítették a szakemberek, most ezzel párhuzamosan elkezdődik az ivóvízhálózat felújítása is, több csapat dolgozik egyszerre. Jövő hét elejére a Szigeti úton is újra zavartalan lesz a forgalom: a Szigeti út–Kürt utcai csomópontot a napokban aszfaltozzák.

Angster József út

Még augusztusban befejeződik az Angster József úti víziközmű-rekonstrukció, a felújítás már a Hattyú utcánál jár, az utolsó 110 méteren végzik a szakemberek a víz- és szennyvízvezetékek cseréjét. A beruházás során összesen 2350 méternyi új korszerű vezetéket helyeznek a földbe.

Mártírok útja–Vasút utca

A Mártírok útján már végig lefektették (az út alatt befűzték) az új, nagy átmérőjű szennyvízgyűjtő-vezetéket; a Kandó Kálmán utca és a Megyeri út közti szakaszon pedig az utolsó bekötések cseréje zajlik. Ezzel együtt a Vasút utcába is megérkezett a szennyvízcsatorna-korszerűsítés, amelyet félpályás, szakaszos forgalomkorlátozás kísér.