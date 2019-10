A népszerű drónok életet menthetnek, de el is vehetik azt

Megyénkben is egyre népszerűbbek a drónok, azaz a pilóta nélküli, távirányított, repülni képes eszközök. Az egyszerűbb szerkezetek a műszaki cikk boltokban, web­áruházakban már akár néhány tízezer forintért beszerezhetőek, ezeket általában csak szórakozásra használják a vásárlók. A nagyobb, profibb drónok ennél már jóval drágábbak, súlyuknak és erős motorjaiknak köszönhetően szélállóbbak mint kisebb társaik, kamera hordozására is alkalmasak. Használatuk sem túl bonyolult, néhány óra alatt bárki elsajátíthatja a reptetéshez szükséges főbb tudnivalókat.

A drón, mint fénykép készítéshez használható eszköz a hivatásos fotósok körében is népszerű, ám a szerkezetek más alkalmazási területeken is egyre inkább elterjednek. Volt már rá példa, hogy egy csendes-óceáni kis szigeten élő baba drónnal szállított vakcinát kapott. Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Csató Gábor pedig a közelmúltban társlapunk újságírójának elmondta, hogy a mentődrónok alkalmazása már a jelen, az augusztus végi mentőnapjukon egy újraélesztési gyakorlatnál drónra szerelve érkezett a félautomata defibrillátor. A technológia tehát már elérhető, a szabályozási környezet kialakítása zajlik jelenleg.

Mint az a Szaúd-Arábiában történt dróntámadás alapján állítható, az eszközök veszélyt jelenthetnek a társadalomra.

A témában olvasói levelet is kaptunk.

– Szerintem senki sem gondolta, hogy az emberi gonoszság minden jó találmányból fegyvert tud csinálni, és más embertársa életviszonyainak megváltoztatására, elpusztítására fogja felhasználni – fogalmazott csalódottan olvasónk.

Újabb szabályozásokat vezettek be

Mivel több ezer drón járja az európai légteret az Európai Bizottság új uniós szabályokat fogadott el a közelmúltban annak érdekében, hogy az emberek biztonságát biztosítsák. A rendelet szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ország területén használatos drónok súlyuktól függetlenül egyedi azonosítóval legyenek ellátva, mellyel regisztrálni is kell azokat a hatóságnál. Ezenfelül 2020 július 1-től az üzemeltetőknek is azonosíthatónak kell lenniük, ugyanis a reptetésre alkalmas eszközök jelentős veszélyt jelenthetnek az emberekre és a környezetre nézve. A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy repüléstilalmi övezeteket – repülőterek, városközpontok stb. – jelöljenek ki, ahová drónok nem repülhetnek be.

A 25 kilónál kisebb drónok üzemeltetői előzetes engedély nélkül is reptethetik majd eszközeiket. Ám ezek nem repülhetnek 120 méternél magasabbra és az üzemeltetőnek látómezejében, a környéken lévő emberektől távol kell tartania az eszközt.