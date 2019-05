Pécsi zenei sztárokat faggatnak sikerük titkáról a mozivásznon

Új magyar zenés film érkezik csütörtökön a mozikba, ami a baranyaiak számára igen kedves lehet, ugyanis a legnépszerűbb, pécsi gyökerekkel rendelkező könnyűzenei sztárok láthatóak benne.

Hogyan lett Pécs a magyar könnyűzene fellegvára? Mi lehet a város titka? A mediterrán klíma vagy a mecseki uránbánya sugárzása? A tettyei dombok visszhangja?

Zenei körökben Pécset a magyar Liverpoolként is emlegetik, hiszen sok más banda mellett innen indult a Kispál és a Borz, a Punnany Massif, a Halott Pénz, a 30Y, Takáts Eszter és a Junkie Jack Flash is. Lévai Balázs legújabb zenés filmjében, a Pécsi szálban Szabó Simon (Megdönteni Hajnal Tímeát, Pappa Pia) a legnagyobb pécsi zenei sztárokat faggatja sikerük titkáról és még emberkísérletet is végez. A bugyuta színészskatulyából végérvényesen kitörni próbáló Simon füllhallgatóján zenét hallgatva nyakába veszi a várost és környékét, és fáradhatatlanul faggatja a zenészeket.

A film díszbemutatóját kedd este tartották a pécsi Cinema Cityben, ahol Páva Zsolt polgármester és Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. A vetítésen a rendező, több szereplő és a készítésben közreműködő helyiek is részt vettek.

Lévai Balázzsal a kezdés előtt lehetőség volt interjút készíteni. A rendező elmondta, a bandákkal való korábbi munka során fogalmazódott meg benne, hogy a legtöbb vidéki városnak csak egy emblematikus zenekara van, kivéve Pécset, ahol legalább négy nagy banda is van.

– Elkezdett foglalkoztatni ez a jelenség, hogy mi van itt, amitől ennyi sok jó zenekar indul innen. A film majdnem dokumentumfilm, ami azt jelenti, hogy majdnem igaz benne minden. Ebből a szempontból egy játékos film, ami a nézőt is játékra invitálja, hogy eldöntse, mi igaz és mi nem – fogalmazott Lévai.

Lovasi András, a 2010-ig működő Kispál és a Borz énekese így fogalmazott a film kapcsán: – A pécsi szál eredetileg egy Kispál szám címe, Lévai Balázs tőlünk kérte el a film számára. A forgatás jó hangulatban telt, alapvetően természetesen kellett viselkednünk, magunkat kellett adnunk.

A film összességében nagyon jól sikerült, a sok pécsi, baranyai helyszín miatt a helyiek teljesen magukénak érezhetik. A zenekarok leghíresebb dalait a moziban ülve többen is dúdolták, a városról készült légi felvételek igazán különleges hangulatot kölcsönöznek az alkotásnak. A film pont eléggé humoros, de komolyabb, elgondolkodtató részek is vannak benne, így lesz elég kerek a sztori. A pécsiek zenetanárát alakító Emma nénit a Jászai Mari-díjas színésznő, Sólyom Katalin játssza, bája még emberközelibbé teszi a történetet. A moziteremből kifelé sétálva csak egy kérdés maradt nyitva számunkra: egy dolog, hogy a film itt, Pécsen nagyot szól, de vajon Szegeden, Nyíregyházán vagy Győrben is ugyanilyen sikere lesz? Reméljük igen!