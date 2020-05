200 milliót vontak el a pécsi óvodáktól és bölcsődéktől

Az online konzultáción derült ki, hogy a városvezetés döntése alapján az óvodáktól, bölcsődéktől elvonnak 200 milliót, hogy egy alapba tegyék át. Az is napvilágot látott, hogy ugyanekkora összeget fizetnének ki a PÉTÁV-ban tulajdonos francia energetikai multinacionális cégnek.

A balliberális városvezetés a legutóbbi konzultáción 2,5 milliárdos kiesésről beszélt az önkormányzati cégeknél, valamint arról, hogy az intézmények esetében a személyi juttatások és dologi kiadások egy részét átcsoportosítják a veszélyhelyzeti alapba a bevételek kiesésének kezelésére, illetve egy támogatási rendszerre.

Az óvodáktól és a bölcsődéktől 210 millió forintot vonnak el, de a nemzeti oldal a döntés meghozatalakor már jelezte, hogy az intézmények helyett inkább a megemelt cégvezetői juttatásokat, vagy a képviselők, tanácsnokok, biztosok járandóságait csökkentsék – ezt az indítványt viszont nem támogatták a balliberálisok.

A Fidesz városházi frakcióvezetője, Csizmadia Péter pénteken újságíróknak azt mondta, hogy különösen érzéketlen a döntés annak fényében, hogy közben Péterffy Attila polgármester volt munkahelyének, a Pétáv Kft. francia tulajdonosának közel 200 milliós osztalékot fizetnek. Hozzátette: éppen azoktól vonnak el, akik a járványban a PAPI-programon keresztül segítettek az időseknek és jövő héten már ki is nyitnak az intézményeik.

Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke, Pécs korábbi alpolgármestere emlékeztetett rá, korábban is voltak nehezebb időszakok, de figyeltek arra, hogy ez a szféra kapjon meg minden támogatást, ami a munkájukhoz kell, ezért is indítottak 2,5 milliárdos intézményfelújítási programot és igyekeztek lehetőség szerint a juttatásaikat is növelni.

– Meggyőződésünk volt, hogy így a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogatjuk, a város új vezetése most viszont teljes fordulatot vett, ezeket az intézményeket akarja megsarcolni – tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke.