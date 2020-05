Mohácson ezúttal nem rendeltek el korlátozásokat

Az önkormányzatok szombaton 0 órától vasárnap éjfélig ismételten saját hatáskörben szabályozhatják a közterületek használatának a jogát. Mohácson ezúttal nem éltek ezzel a lehetőséggel – írja a Mohácsi Újság.hu.

A települések vezetői ezen a hétvégén is dönthettek helyi korlátozások bevezetéséről, amennyiben azt szükségesen látják.

Csorbai Ferenc, Mohács polgármestere a húsvéti hétvégén nem, majd az azt követő két hétvégén is élt ezzel a lehetőséggel („a Duna mindkét partján – beleértve a holtágak, illetve a Dunában képződött homokpadok területét is – csak egyéni horgászat, egyéni szabadidős sporttevékenység engedélyezett. Minden más tevékenység tilos„.), most azonban nem – írja a lap.

A kijárási korlátozásról szóló, a kormány által korábban hozott rendelet ugyanakkor hétfőig továbbra is érvényben van, vagyis az ország egész területén mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát.

A rendelet szerint ilyen indoknak minősül többek között a munkavégzés, az egészségügyi ellátás igénybevétele, valamint az egyéni szabadidős sporttevékenység és szabadidős célú gyalogos közlekedés.

Az élelmiszerüzletek és drogériák mellett az állateledelt árusító boltokat, mezőgazdasági üzleteket, piacokat, gyógyszertárakat, benzinkutakat, dohányboltokat, fodrászatokat lehet felkeresni.