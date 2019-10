25 éves a Villány-Siklósi Borút Egyesület

Jeles eseményhez érkezett a Villány-Siklósi Borút Egyesület. A szervezet október 25-én ünnepelte fennállásának 25. jubileumát. A Siklósi Vár Lovagtermében gyűlt össze a tagság, a volt borúti dolgozók és elnökök, valamint meghívott szakértők, hogy megemlékezzenek 25 év munkájáról, eredményeiről és sikereiről.

Ez az évforduló egy jelentős mérföldkő az egyesület életében. Negyed évszázad, amiről érdemes megemlékezni nem csak a számossága miatt, hanem azért is, mert a Villányi borvidéken valóban jelentőségteljes változásokat hozott a felölelt időszak.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület 1994-ben, európai példák alapján, Magyarországon elsőként alakult alulról jövő szerveződésként. Hét helyi önkormányzat, magánszemélyek, vállalkozók, civil szervezetek alapították, összesen 19-en. Azóta további önkormányzatok és vállalkozók csatlakoztak a térségi szervezethez. A Villány-Siklósi Borút kialakítása, fejlesztései, ezen belül a minősítési eljárás kidolgozása egy mintaprojektnek számított az országban. A villányi borászok és borok kirobbanó sikere nagymértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy néhány év elteltével borúti hálózat alakuljon ki hazánkban.

Jelenleg a Borút teljes Villányi borvidéki lefedettséggel, 17 helyi önkormányzattal és 82 szolgáltató taggal működik.

A Gálaeseményen elsőként Tiffán Ede, a Villány-Siklósi Borút Egyesület első elnöke számolt be a Borút megalakulásáról és a kezdeti időszakról.

Ezt követően Takáts Gyula a Borút hajdani alelnöke tartott beszédet az elmúlt 25 év legfontosabb eseményeiről, mint például a minősítési rendszer kialakításáról, Villány jelképeként ismert borkapuk felállításáról, a borvidéki közösségi márkák népszerűsítéséről, valamint az évről-évre megrendezésre kerülő borúti közönségrendezvényekről.

– Valóban számos figyelemre méltó eredmény övezte a Borút tevékenységét, ami a Marketing Műhely megalapításával, illetve a Borvidékkel való együttműködés során csak még hatékonyabbá vált. Az elvek, amik mentén szerveződött a borút most is áthatják a napi tevékenységünket. Mi is, most is az együttműködésben hiszünk. Együttműködni helyi szakmai partnereinkkel- láthattuk, például a nyár folyamán is milyen sikeres rendezvények szervezhetők itt, az egyedülálló adottságokkal bíró Siklósi Várban, ha összefogunk a közös célért, vagy együttműködni a Borvidékkel, akik a Borkapuk komplett megújításában nyújtottak hathatós segítséget, vagy éppen az egyetemmel, akik külföldi hallgatókkal dolgoztak ki nekünk nyári gyakorlatuk során egy használható tervet egy mobil applikációs rendszerre. Kiemelt prioritás persze a tagsággal való együttműködés. Ez egy nagyon szerencsés egyesület, ahol a tagok tesznek és nem csak elvárnak – mondta Kovács Boglárka Dóra, a Borút elnöke.

A 25 éves Gálaesemény keretében átadták a Becker Leonóra Emlékdíjakat is

A Villány-Siklósi Borút hajdani elnökének áldozatos és odaadó szakmai munkája előtt tisztelegve a Villány-Siklósi Borút Egyesület a 25 éves évfordulója alkalmából alapította meg a kitüntetést, amellyel a Villányi borvidék fejlődéséért és sikeréért, elismertségéért és népszerűségéért aktívan tevékenykedő magánszemélyeket és szervezeteket szeretné 2 évente megjutalmazni. Az ötlet a Borút korábbi fejlesztésében résztvevő és Nórával együtt dolgozó szakembertől, Márton György úrtól érkezett, akinek cége – bissei vendégházuk révén – egyben a Borút tagja is.

A Becker Leonóra Díjat olyan magánszemély/szervezet kaphatja meg, aki sokat tett a Borút/ a Villányi borvidék fejlesztéséért, népszerűsítéséért és így méltóvá vált a Díj elnyerésére. A Díjat a Borút tagjai és a Borúti tagságon kívüli jelöltek is megkaphatják.

A díjak Kocka Kornélia keramikus művész felajánlásából készültek, ünnepélyes átadásukra szintén 2019. október 25-én, a 25 éves gálaeseményen került sor. Első alkalommal Tiffán Ede, valamint a Bartók Béla Férfikar nyerte el a megtisztelő elismerést.

Tiffán Ede a családi vállalkozásként működő Tiffán’s Pincészet tulajdonos-borásza, akinek aktív életének minden szakasza a borvidékhez kötődik. Az elsők között volt a rendszerváltás után, akinek neve nemzetközileg is ismertté tette a Villányi borvidéket a szakma és borfogyasztók számára egyaránt. Az országos ismertséget és elismertséget díjai, kitüntetései sora bizonyítja. 1991-ben Tiffán Ede kapta meg elsőként az Év Bortermelője címet. 1999-ben a Köztársasági Elnök a Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével tüntette ki. Saját borászatuk fejlesztése mellett mindig kivette részét a társadalmi feladatokból. Nevéhez fűződik többek között a Pannon Bormíves Céh megalapítása 1999-ben, melynek örökös tiszteletbeli alapító elnöke, illetve a Magyar Bor Akadémia megalapítása, melynek éveken át alelnöke is volt. A Villányi borvidék számára azonban az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró kezdeményezése a Villány-Siklósi Borút megszervezése, melynek egyúttal az első elnöke is volt. Díjainak méltó folytatása a helyi közösség elismerése is.

A Bartók Béla Férfikar 1945-ben alakult Pécsett. A nagy hagyományokkal bíró kórus vezetését 1980-ban vette át elődeitől Prof. Dr. Lakner Tamás, Liszt-díjas karnagy. A rendszerváltás után tárultak fel olyan lehetőségek az együttes számára, amelyek nem csak hazánkban, de nemzetközileg is elismertté tették. A Férfikar egyedülálló Bordal repertoárja évről-évre felcsendül a Villányi borvidék számos rendezvényén. A Villányi borvidék mindig is elkötelezetten támogatta a kultúrát, különösen a borkultúránkhoz olyan kiválóan illő zenei megoldásokat. A bor és a zene összefonódásának egy egyedülálló megtestesülése a Bartók Béla Férfikarral közösen szervezett Európai Bordalfesztivál, melynek első és záró napja hagyományosan a borvidék településeit tölti meg művészeti programokkal a hazai és külföldi vendégkórusok színvonalas fellépései által. A Kodály Központban megrendezésre kerülő Gálakoncert a fesztivál koronája, ahol Villány vendégszeretetét, a kultúra iránti elköteleződésüket és kiváló borválogatásokat mutathatnak be a Villány-Siklósi Borút Egyesület borászai a Férfikar jóvoltából.

Az elmúlt 25 év tudatos munkájának köszönhetően mára a Villányi borvidék mondhatjuk, hogy az ország egyik vezető borturisztikai desztinációja. Az borúti menedzsment célja most is a borút megalakulásakor lefektetett elvek mentén haladva a borvidék turisztikai fejlesztésének megvalósítása a térség szolgáltatóinak az együttműködésével.