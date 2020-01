3D nyomtatóval készülő csokit is ehetünk a pécsi karneválon

Jövő hétvégén valóságos kánaán lesz a csokikedvelők számára, ugyanis immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a Pécsi Csokoládé Karnevált a Zsolnay Negyed E78-as épületében. A február 8-9-én zajló eseményen húsz programmal – amelyek nagy része ingyenes – és az ország minden részéből érkező kézműves csokoládék vásárával várják az érdeklődőket.

A rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón Mosonyi Éva, a Csoko-Láda Csokibolt tulajdonosa, a karnevál szervezője elmondta, hogy a szakmai programok során Csiszár Katalin, a Rózsavölgyi Csokoládéműhely csokoládékészítője tart előadást a csokoládékészítés technológiájáról. Új kiállító lesz a Szerencsi Bonbon Kft. az érdeklődők általuk megismerhetik a Szerencsi Csokoládégyártás 97 éves történetét. A Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin is kiállító lesz, egy nagyon különleges, csokihoz illő terméket visznek a rendezvényre, a mustot. Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője Most must címmel tart majd előadást.

A karnevál egyik fénypontja lesz amikor a résztvevők szeme láttára 3 kilogrammos fehércsoki tömbből készítenek különleges pécsi motívumú csokiképeket helyi művészek, az elkészült alkotásokat jótékony célra ajánlják fel. A Kemence Galériában csokoládépapír-kiállítás is lesz. A rendezvény házigazdája idén is Lokodi Ákos kreatív séf lesz, aki a látogatók előtt készíti el csokoládés ételeit. A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. és a Csoko-Láda Csokibolt rendezvényén a gyerekek játszani is tudnak az édességgel, lesz csokoládé puzzle, illetve csokis memória- és logikai játékok is.

Csokit nyomtatnak

A karnevál egyik legjobban várt attrakciója a Pécsi Tudományegyetem 3D projektjével való együttműködés keretében az a 3D nyomtató lesz, amely ehető csokoládét fog nyomtatni először az esemény történetében. Fodor Pál, a PTE MK 3D szakértője a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, az élelmiszeriparban alkalmazható 3D technikák kutatása igen sokrétű. Még az elején tartanak a csokoládéval, mint anyaggal kapcsolatos kutatásoknak, de már vannak látványos eredmények.