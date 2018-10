56-os ereklyét találtak – Kései üzenet jött a Mecseki Láthatatlanoktól

Az 1956-ban három hétig tartó partizán tevékenység után Jugoszlávia felé menekülő „Mecseki Láthatatlanok” alig hagytak nyomot maguk után. Nemrég azonban érdekes leletre bukkant egy pécsi zenész.

Kopott fehér színű borotválkozó ládikát talált a Stoni Blues Band dobosa, Sár József egy romos cserkúti pincében. A dobozban pedig a belső tükör alatti kartonon ceruzával írott, 1956-os dátummal pár szavas bejegyzések láthatók, üzenetek a szovjet megtorlás elől menekülő harcosoktól.

Sár József aztán Fekete Kálmánnak, a PMD Blues Band billentyűsének ajándékozta a kincset, miután a zenésztársnak személyes kötődése van a Mecseki Láthatatlanokhoz. A kezdetben háromszáz fős „Mecseki Láthatatlanok” egyik katonai vezetője ugyanis a nagybátyja volt, Kubicza János (az úgynevezett Béla-szakaszt irányította, és az egész csapat parancsnokhelyettese volt).

A családi beszélgetések alapján Fekete Kálmán így emlékszik a több mint hatvan évvel ezelőtt történtekre.

– Ott fenn a Mecseken abban a három hétben tudta a csapat, hogy a szovjet túlerővel szemben esélytelen, de egy napi harcra elegendő lőszerrel is kitartottak a novemberi hidegben, várták a beígért nyugati katonai segítséget. A nagybátyám egyébként nyugdíjazott katonatiszt volt. A Ludovikán tanult, fegyelemmel élt. A forradalom kitörésekor az édesanyjánál lakott a Váradi A. u. 6. sz. alatti házban. Öt éves voltam akkor és olykor játszott is velem. A Budapesten kitört forradalomról tudomása volt, ő is hallgatta az akkori zsargon szerinti „Pellérdi adót”, vagyis a Szabad Európa Rádiót, s nem gondolt ellenállásra. Amikor azonban november 5-én futár hozta a Mecseken gyülekezők felkérését, hogy tapasztalt katonai vezetőre lenne szükségük, pisztollyal és zseblámpával este a kertek alatt indult a Mecsekre. Két évtized múltán láttuk őt újra.

Hogy mi történt ezután? A katonai sorozáson is azt kérdezték Fekete Kálmántól: „Na, és mi van az unokabátyjával?” Nem tudom – mondta szűkszavúan az igazat. Hosszú-hosszú évekig ugyanis a nagymamája, vagyis Kubicza János édesanyja sem tudta egyáltalán, hogy mi van a fiával, akit halálra ítéltek távollétében.

Túl a magyar határon

Jóval később derült ki, hogy Jugoszláviában internálótáborból Olaszországba, majd Belgiumba került, aztán Kanadában telepedett le közel húsz évre, csak utána mert átjönni Európába. Franciaországban, az óceán menti Nieul-sur-Merben élt francia feleségével, egészen 1995-ös haláláig. Az amnesztia után, a nyolcvanas években pedig kétszer hazalátogatott és megmutatta a harcok valódi helyszíneit.