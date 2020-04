Huszonhárom koronavírusos beteget regisztráltak eddig Baranyában, ebből csak a töredékük került a pécsi Koronavírus Ellátó Központba (KEK), nyilatkozta a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar honlapjának Péterfi Zoltán, a létesítmény infektológiai, szakmai vezetője.

A 23 betegnek a többsége otthoni karanténban van enyhe tünetekkel – nyilatkozta Péterfi Zoltán, a KEK vezetője.

– Örvendetes hír, hogy ma már haza tudtunk engedni egy olyan beteget, aki meggyógyult. A gyanús betegszám fluktuáló, vannak napok, amikor sok beteg kerül felvételre. Szerencsére eddig csak keveseket kellett tartósan izolálnunk, így az ágyak kihasználtsága sem maximális – szögezte le a szakember.

Elmondta azt is, hogy figyelik, mikor lesz Magyarországon is a betegségszámban olyan mérvű robbanás, amely megtörtént a világ szinte összes országában. Előkészületben és bevethető állapotban van egy 40 ágyas és hamarosan egy 63 ágyas ellátóhely is.

A Rákóczi úti Megyei Kórház „T” épület földszintjén működik a sürgősségi ellátóhely, két vizsgálóval. Van egy kis előtere, ahol azok a betegek várakoznak, akiket a szűrőkamionból ide irányítottak, valamint azok is, akiket az Országos Mentőszolgálat hozott. Innen kerülnek fel az osztályra, ami négy szinten működik, a „C” épület ötödik szintjén pedig az intenzív osztály található. Utóbbit a volt Megyei Kórház régi intenzív osztályának a helyén alakítottak ki. Az osztályon szintenként kb. 25 ágyat lehet elhelyezni, a negyediken 14-et, így összesen 93 beteg elhelyezésére van lehetőségünk.

A szakember leszögezte, hogy a pszichés megterhelés is nagyobb, mint egy hagyományos belgyógyászati osztályon, egyrészt a fertőzéstől való félelem miatt, másrészt amiatt is, hogy megfelelően vették-e fel és használták a védőeszközöket. Maximális koncentrációt igényel, hogy véletlenül se történjen hiba. Mindemellett találkoztak már agresszív betegekkel is: idősekkel, akik a láztól válnak nehezen kezelhetőekké, korábbi kábítószerfüggőkkel, vagy olyanokkal, akik nem bírják a bezártságot.

