A babáikkal tölthetik a napot az édesanyák

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően csaknem 63 millió forintot fordíthatnak a Mohácsi Kórház szülészetének átalakítására, ahol tavaly is több mint félezer kisgyermek jött a világra.

A beruházás eredményeképp két- és háromágyas, saját vizesblokkal ellátott kórtermek várják majd az édesanyákat, s a családbarát szülészet megvalósításához kapcsolódóan az osztály dolgozói közül többen is különféle képzéseken vesznek részt. Ugyan a balliberális sajtó egy része rendre azzal riogatja a mohácsiakat és azokat a nem helybeli kismamákat, akik a Mohácsi Kórházban szeretnék világra hozni gyermeküket, hogy bezárják a szülészetet, valójában ez nincs napirenden, sőt, az osztályon még ebben az esztendőben jelentős fejlesztéseket valósítanak meg.

Erre a célra mintegy 63 millió forintot nyert el egy pályázat révén a kórház. A kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás lezárását követően még idén elkezdődő, s az év végéig be is fejeződő beruházás részeként a jelenlegi négy-, ötágyas kórtermeket két- és háromágyasokká alakítják úgy, hogy minden szoba önálló vizesblokkal rendelkezik majd. A fejlesztéssel lehetőség nyílik az úgynevezett rooming in rendszer alkalmazására is, így az édesanyák a nap 24 órájában együtt lehetnek újszülött babáikkal.

Az építkezés maga várhatóan hat hónapot vesz igénybe, az osztály azonban ebben az időszakban is folyamatosan működni fog. A pályázat részeként az osztály dolgozói közül kilencen jelentkeztek különféle képzésekre, amelyen egyebek mellett korszerű szoptatási ismereteket sajátítanak el, amit aztán átadnak az édesanyáknak.

A kórház gyermekosztályán a szakrendelőben egyébként már tavaly novembertől pénteki napokon tíz órától dr. Vágási Judit laktációs szaktanácsadó, csecsemő- és gyermekorvos rezidens várja azokat az édesanyákat, akiknek valamilyen nehézsége adódik kisbabájuk szoptatásakor. A segítség ingyenes, amihez szükség esetén rendelkezésre áll a kórházban valamennyi szakorvosi ellátás is.