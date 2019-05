A Balokány-ligetbe várták Pécsen a majálisozókat

Május elsején, olyan érdekes programokkal várták az érdeklődőket a Balokányban, mint az állatsimogatás vagy csónakázás a tavon. Azonban Pécsett nemcsak elsején, hanem a hétvégén is rendeznek különféle családias programokat.

A városközponttól csupán pár kilométerre található zöldövezetben, a Balokányban ünnepelték a város lakói a munka ünnepét. A programok tíz órakor kezdődtek, és este hatig várták az érdeklődőket, akiknek ezúttal az időjárásra sem lehetett panaszuk. A rendezvényt színes táncos produkciókkal nyitotta meg a Csillag Mazsorett Egyesület csapata.

A délelőtti órákban volt állatsimogató, ahol többek között kecskékkel és nyulakkal találkozhattak fiatalok. Ezen felül ki lehetett próbálni különféle öko játékokat és kézműves foglalkozásokat.

A vízen pedig, nem csupán hajómodell-bemutató volt megtekinthető, de csónakázásra is nyílt lehetőség, amit többen ki is kipróbáltak, maradandó élményeket szerezve ezzel a család minden tagja számára.

Szombaton két további programmal várják az érdeklődőket, ugyanis megrendezik a hetedik Pécs-Keleti Családi Majálist a keleti városrészben a Tesco parkolóban, ahol légvár, íjászat, valamint ügyességi feladatok mellett sok minden más is lesz. Délután pedig több fellépő is szórakoztatja majd az egybegyűlteket. Szintén szombaton tartják az Uránbányász téren, délelőtt tíztől a hetedik Uránvárosi Családi Majálist is. Itt a játékos programokon felül járműbemutató és élő rádiós kívánságműsor várja az érdeklődőket.