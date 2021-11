A baloldal elképzelései szerint, akár szálloda is épülhet a vásárcsarnok helyén

A baloldal eladná a régi vásárcsarnokot, és a korábbi fideszes városvezetés terveivel ellentétben nem munkahelyeket teremtene ott, hanem négycsillagos szállodának adna helyet.

A város hivatalos közlönyének adott alákérdezős „interjút” a város egyik, MSZP-s kapcsolatokkal bíró alpolgármestere. Arról beszélt, hogy az új vásárcsarnok építése során a kivitelezők 790 milliós pótmunkákat végeztek el, amiknek egy részét pályázati ráemelésből, másik részét a mostani vásárcsarnok félmilliárdért értékesítéséből fedeznék. Az eladás után ugyanis egy nemzetközi hotellánc építene 120-140 férőhelyes, négycsillagos szállodát az ingatlanon. Az elképzelés azért is érdekes, mert mint ismert, az előző fideszes önkormányzat még azt tervezte, hogy munkahelyteremtő beruházás keretében a régi vásárcsarnokból szolgáltatóközpontot hozna létre, ahol leginkább magasan képzett, diplomás pécsi fiatalok dolgozhatnának, ezzel pedig a város megtartóerejét növelhetnék.

A megyeszékhelyen eddig nem vezettek eredményre a szállodatervek

A baloldali városvezetés terveit azonnal kikezdték a kommentelők, akik a 6-os út, a buszpályaudvar közelségét, a környék állapotát, drogproblémákat, a panelházakat emlegették fel, ironikusan megjegyezve, hogy hol máshol vennének ki maguknak szállást a Pécsre érkező turisták, mint a volt vásárcsarnok helyén. A hozzászólók közül volt, aki azt írta, hogy a négycsillagos szállók vendégei jellemzően ebéd­időben egy vásárcsarnokba járnak lángosozni, aztán a londinerrel felcipeltetik a zsák krumplit a lakosztályukba, más pedig a felvetés kapcsán úgy fogalmazott, hogy „úgy hiányzik az még Pécsnek, mint mókusnak az erdőtűz!”

Egyesek szerint egy új négycsillagos hotel létesítése konkurenciát is hozhat a Nádor-Palatinus fejlesztésének, vagy éppen a Corso Hotelnek, nem kizárt az sem, hogy megépítésével több félüzemmel működő szállodát teremtenek, hiszen ezek így majd ugyanazt a tortát, vendégkört szeletelik csak tovább.

A pécsiek arra is emlékeznek, hogy a Balokány fürdő helyén is nagyobb wellness-szállót terveztek építeni, s bár többször is nyertek pályázati pénzt rá a tulajdonosok, mégsem vágtak bele a fejlesztésbe. A Pátria Hotel kálváriáját is ismerhetjük, amit évekkel ezelőtt zártak be – a legújabb hírek szerint luxuslakásokat alakítanak ki belőle. De várostervezési szempontból meglehetősen megkérdőjelezhető helyszínre – benzinkút, gyorsétterem és a 6-os út mellé – húzták fel a Kodály Központot és a Tudásközpontot is a korábbi baloldali városvezetések regnálása alatt.