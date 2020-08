A baloldal már indítja a kampányt

A Momentum és a Demokratikus Koalíció közötti konfliktus lezárása megmutatta, Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke megkerülhetetlen a baloldalon, és a Momentumnak meg kellett hajolnia akarata előtt. Ezután jelentették be, hogy az ellenzéki pártok – MSZP, DK, Jobbik, Momentum, Párbeszéd és az LMP – mind a 106 egyéni választókerületben egy jelöltet indítanak majd a Fidesszel szemben, így Baranyában is.

Bár még két esztendő van a választásig, az új baloldali városvezetők – így például a pécsi is – különböző kormányellenes kirohanásait már sokan az országgyűlési választási kampányra való felkészülésnek minősítik.

A pécsi balliberális koalíció választóinak a türelme még kitart, de már érezhető, hogy a saját szavazóik is elvárják: egy év elteltével ideje lenne saját fejlesztésekkel, ötletekkel is előrukkolni, nem pedig a korábbi városvezetés által már előkészített projekteket folytatni, vagy éppen átadni. Az egy az eggyel szembeni harc bejelentésével újabb ígéretet lebegtethettek meg az akár már csüggedő lelkesedésű választóik előtt.

A következő parlamenti választás a baloldalon is átrendeződést hozhat. Mint ismert, Mellár Tamásnak (1. választókerület), az MSZP-P frakciószövetség tagjának korábban sem volt túl felhőtlen a viszonya Péterffy Attilával, Pécs polgármesterével – hiszen egészen egyszerűen alkalmatlannak nevezte őt városvezetőnek –, amit aligha felejtettek el a balliberálisok. Másrészt Mellárt a körzetében sokan súlytalannak tartják, vélhetően új arcot keresnének a választókerületbe, nem kizárt, hogy Ruzsa Csabát, Pécs egyik alpolgármesterét indítanák.

A Hoppál Péterrel (Fidesz–KDNP) szemben legutóbb Szakács Lászlót, a volt komlói alpolgármestert, az MSZP alelnökét kivették a pakliból a 2. választókerületben, helyette egy alig ismert DK-st, Nagy Ferencet indították a baloldaliak. De akkor még a baloldaltól teljes mértékben elhatárolódó, ma már velük bulizó jobbikos Gyime­si Gábor is elindult. Most elképzelhető, hogy a polgármester-választást Komlón elbukó Ferenczy Tamás lesz a jelölt.

Úgy tűnik, Mohácson szakadtak az ellenzéki erők

A mohácsi központú 3. vk-ban Hargitai János (Fidesz–KNDP) eddig is masszívan tartotta a helyét, 57 %-kal nyert 2018-ban, miközben az ellene indított jobbikos, Szőcs Norbert (23%) követte. A baloldal felkészültségét és a helyzetbe való beletörődését az is mutatja, hogy a DK itteni jelöltjének a nevét a párt helyi erős embere, a pécsi Kunszt Márta nem is tudta újságírói megkereséskor, csak annyit mondott róla, hogy „valamilyen János”. A hamarosan sorra kerülő időközi mohácsi polgármester-választáson sok minden eldőlhet, hiszen az MSZP volt pénztárnokának, Puch Lászlónak a rokona, a MSZP-ből távozó Csorbai Ferenc ugyan most egy civil szervezet mögé bújva indulna a polgármesteri székért, de már most kiszáll mögüle a Momentum. Közleményük szerint „olyan tapasztalatok érték a helyi szervezet tagjait a jelenlegi polgármester és egyes bizalmi embereinek részéről, valamint olyan feltételeket támasztottak az esetleges választási együttműködés kapcsán, amelynek következtében nem tudják támogatni”.

Lecserélné a városvezetést?

A szigetvári központú, 4. számú választókerületben Nagy Csaba (Fidesz–KDNP) nyert 2018-ban, pedig Vass Péter polgármestert maga szocialista párt elnöke, Tóth Bertalan mutatta be az MSZP jelöltjeként kampányrendezvényen, úgy tudjuk, most is ő lenne a befutó a baloldalon. A baloldallal erősen szimpatizáló politikus és családja igen komoly vagyonra tett szert az elmúlt években – trafikjuk, patikájuk, húsos cégük is van –, összeférhetetlenségi ügybe is keveredett polgármesterként, valamint az Ángyán-jelentésbe is bekerült, mert a családjával közösen neki vannak a legnagyobb földterületei a városban.

Egyik körzetben sem dőlt még el, hogy az LMP mit kér és mit kap majd azért cserébe, hogy belépett a baloldali szövetkezésbe, és az sem, hogy a következetesen, ténylegesen baloldali politikát folytató, de ettől még nemzeti érzelmű Munkáspárt, vagy éppen a Jobbikból kiszakadó, erősen jobboldali Mi Hazánk mekkora szeletet hasít majd ki a baloldali gyurmából.

