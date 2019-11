A belvárosban is van élet, nem maradtunk kultúra nélkül

Féltünk nagyon, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed beszippantja a belvárosi kultúrát, és nyoma sem marad a centrumban a zenei, irodalmi, képzőművészeti rendezvényeknek. Aztán a Művészetek és Irodalom Házát mégis csak megmentette a város, amely mementóként hétről hétre összehozza Pécs közepén a kultúrabarátokat.

– A Művészetek és Irodalom Háza a rétegigények kiváló helyszíne, legyen szó kamarakoncertekről vagy ismeretterjesztésről – összegez Halász Kinga, a Zsolnay Örökségke­zelő NKft. sajtóreferense. – Kis esti fizika előadás-sorozat például már húsz éve fut itt, s vannak olyan előadói – Szász János Péter és Hegedüs János –, akik egykor kisgyerekként itt csodálkoztak rá először a természettudományokra.

– Különleges vonzerő az is, hogy több program, például a képzőművészeti tárlatok mindenkor ingyenesek és három olyan terük is van, ahol egyszerre rendezhetők kiállítások – teszi hozzá Kollár Gabriella művészeti és kulturális projektmenedzser.

Hogy miről szól itt egy tárlat? Nos, például a földszinten, a Játékteremben a Police Art a következő nagy esemény melyet advent idején rendeznek. Ezeket a képzőművészeti munkákat a rendőrség amatőr munkatársai készítették.

A Művészetek és Irodalom Házában nemcsak a ZSÖK, de külsős szervezők is hoznak bemutatókat. A házban tevékenykedik a Jelenkor irodalmi folyóirat szerkesztősége, akik ugyancsak rendeznek irodalmi esteket, továbbá az itt működő Ökováros, Ökorégió Alapítvány, a Sopianae Kulturális Egyesület és a ZSÖK Világörökségi Iroda is hoz ide előadásokat.

Amit pedig a ZSÖK fennhatósága alatt rendeznek meg, az jól mutatja a ház kulturális sokszínűségét. Önmagáért beszél, hogy vannak olyan programsorozatok, melyek évek, évtizedek óta hónapról hónapra elmaradhatatlanok. Ilyen a Liszt Ferenc Társaság zenei sorozata, a Pannon Gyermekkar Schóber Tamás vezetésével itt próbál hetente kétszer, több általános iskola idehozza rendszeresen tanári és növendék hangversenyeit, s évtizedek óta meghallgathatók a házban a Munkácsy Mihály Nyugdíjas Szabadegyetem, valamint a Tüke Akadémia előadásai. Rendszeresen jelentkezik színjátékkal a Playback Színház, a Pécsi Kölyökszínház s egy ideje az Improvokál Társulat is. A pécsi egyházmegye Párkapcsolati Műhelyének találkozói is igen nagy társaságot mozgatnak meg, valamint a PTE Nemzetközi Igazgatósága is itt tartja a Nemzetközi Tavasz sorozat előadásait.

A tavasz és az ősz programnaptára a legsűrűbb, olyankor havonta húsz rendezvény is van, de az igazi értékmérő az, hogy idén már közel kilencezer fős közönsége volt a programoknak.