A belvárosi suli udvarán tesztelték a tanárokat

Szűrőbusz állt csütörtök reggel a Pécsi Belvárosi Általános Iskola udvarán.

A gyerekek érdeklődve nézték, mi történik, a tanárok pedig egymás után érkeztek a buszhoz, hiszen a jármű igazából miattuk jött. Az iskola a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán nyert, a szűrőbusz azért jelent meg az udvaron, hogy minden pedagóguson elvégezzék a koronavírus gyorstesztet. Ahogy Cselikné Juhász Ildikó, az intézmény igazgatója elmondta, az őszi szünetben látták meg a felhívást, még akkor, amikor nem volt szó arról, hogy a kormány minden tanárnál el fogja végeztetni a tesztelést. Éppen ezért beadták pályázatukat, amit sikeresen meg is nyertek.

Az igazgatónő örül ennek a lehetőségnek, bár tudja, hogy a teszt csak a pillanatnyi állapotot tükrözi. Jó ötletnek tartaná, ha hetente tesztelnék a tanárokat, mert ha valaki már elkapta a vírust, de nem produkál tüneteket, akkor is időben meg tudnák akadályozni a fertőzés továbbterjedését. Az iskolában egyébként betartanak minden előírást, a szájmaszk használata kötelező, a bejáratoknál érintésmentes kézfertőtlenítőket helyeztek ki, és természetesen a hőmérsékletet is mérik. A szünetekben minden kilincset letörölnek, a mosdókat is kitakarítják, egy erre szakosodott cég pedig minden nap fertőtleníti az intézményt.

Az alapítvány arra azért felhívta a figyelmet, hogy a tesztek nem egyenértékűek a PCR tesztekkel, de 90 százalék feletti biztonsággal tudják kiszűrni az esetleges fertőzöttséget. Akinél pozitív lesz a gyorsteszt, az alapítvány segít a PCR tesztelés megszervezésében.