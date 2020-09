A bicikliseket vegzálják a kéregetők, a drogosok helyett

Összesen 6 bírság és 23 szóbeli figyelmeztetés – egyelőre így próbálják megfogni a kéregetőket, szemetelőket, az utcákat összemocskolókat az egyenruhásoknak be városszerte..

A hajnali munkába igyekvők nevében írok, a Vásárcsarnoknál már-már veszélyes hajnalban várni a buszt, drogosok és kéregetők fenyegetik a járókelőket, hajléktalanok alszanak a buszmegállóban – kezdte rövid levelét egyik olvasónk, aki még azt is hozzátette, ez már felháborító, hogy nem tud a városvezetés kitalálni valamit erre, félnek, nem akarják görccsel a gyomrukban várni a buszt.

Egyre több a kéregető

az utcákon, tereken

De nem csak ő volt az, aki lapunkat megkereste a problémával, hiszen a minap egy másik olvasónk is egyre több kéregetőre panaszkodott, és arra, hogy a játszótereken, padokon is alszanak, fekszenek már a hajléktalanok. Egy néhány fős társaság pedig az – egyébként is elhanyagolttá vált – Ágoston téren vert tanyát pár hétig, de Kertvárosból is érkeztek jelzések szerkesztőségünkbe. Még a baloldali városvezetés kritikusának egyáltalán nem nevezhető, balliberálisok kampányát segítő, majd velük együtt bulizó jobbikos Gyimesi Gábor is arról posztolt korábban, hogy drogosok feküdtek fényes nappal a kerítése előtt a keleti városrészben.

Már fényes nappal

is drogoznak a fiatalok

Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője szintén fényes nappal bedrogozott fiatalokról tett közzé bejegyzést a közösségi oldalon. Mint mondta, az elmúlt hónapokban valóban elszaporodtak az ilyen esetek, pedig valójában nem kellene mást csinálniuk a közterület-felügyelőknek, csupán a korábbi években tapasztalt munkájukat újra elkezdeni, nem pedig arra utasítani őket, hogy bicikliseket vegzáljanak a belvárosban.

A közteresekhez nem

érkezett bejelentés

Märcz János, a Pécsi Közterület-felügyelet vezetője közölte, hogy az olvasónk által közölt buszmegállóról szóló incidensről nem kaptak bejelentést, de a drogosok, bódító hatású szerek ügyében nem a felügyelet, hanem a rendőrség az illetékes. Hozzátette azonban, hogy a hajléktalanok, kéregetők kapcsán a belvárosban rendszeresek az intézkedések az egyik korábbi „gócpontként” is nevezett területen, a Hal téren, ezek mellett a frekventált sétálóutcákban – a Király, a Citrom, a Ferencesek és az Irgalmasok – és a történelmi belvárosban napi ellenőrzések történnek. Az elmúlt három hónapban a belvárosi területeken kívül a Komjáth Aladár utcában, a Teleki Blanka utcai óvodánál, a Péchy Blanka téren és a Csontváry sétánynál is intézkedtek. Az eljárás alá vontak közül 23-an kaptak szóbeli figyelmeztetést szemetelés miatt, ők a terület összetakarítását követően hagyták el a helyszínt, hat embert szeszes­ ital fogyasztása miatt bírságoltak meg – tette hozzá.

Naponta intézkednek a rendőrök

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közölte: napi rendszerességgel intézkednek kábítószer birtoklása, kábítószer-kereskedelem vagy új pszichoaktív anyaggal való visszaélés gyanúja miatt. Mindezek mellett a rendőrség széleskörű megelőző, illetve felderítő munkát folytat annak érdekében, hogy az ilyen bűncselekményeket visszaszorítsák. Mint mondták, a megelőzési területen dolgozó munkatársak minden lehetséges fórumon tájékoztatják a fiatalokat a kábítószer-fogyasztás romboló hatásairól, a rájuk leselkedő halálos veszélyről. Hozzátették: továbbra is számítanak a lakosság segítségére.