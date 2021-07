A bohém színész letisztult az életben és színpadi szerepeiben is

Az önmagát ma is pécsinek valló Beleznay Endre színművész, a „mulatságos” álriporter, a Konkrét Csávó, a Szőke Kóla évről évre hazatér a nyári színház valamelyik előadásába – most a július 18-i Páratlan páros szereplőjeként láthatjuk. Új oldaláról is bemutatkozik, ő rendezi a siklósi várban a Kinizsi, a nép fiának ősbemutatóját.

– Mikor volt a Pécsi Nemzeti színésze és mi vitte innen tovább?

–1992-1994 között. S miután gyerekkoromtól az volt a tervem, hogy országos szinten ismerjenek, a becsvágy vitt a fővárosba, a filmek felé, valamint a kitörés a fiatalkori bohéméletből. – Kevés színész építi fel ilyen jól az imidzsét.

– Ezt Amerikában tanultam, s hazatérve elindítottam egy marketingkampányt. Az emberi kapcsolatok ugyanis nem tűrik a vákuumot, így ha sok mindent kiáramoltatok magamról az előbb utóbb beáramlását generál az én oldalamon. Így kerültem be például a Meglepő és mulatságos Friderikusz show-ba. – Azóta is szabadúszó. Ez tudatos?

– Vannak árnyoldalai, de nagyobb lehetőséget teremt a mozgásra és kevesebb kompromisszumot kell kötni. – Mit jelent Pécs az életében?

– Itt nőttem fel és a családi szálak erős kötődést jelentenek. Mindemellett 2009-ben újra felfedeztem a szülővárosomat, amikor bemutattuk Moravetz Levente Zrínyi 1566 rock­operáját, Balikó Tamással pedig A Tenkes kapitánya musicalt. Azóta minden nyáron itt vagyok valamiben. – Most is egy monumentális, látványos zenés játék következik, méghozzá rendezőként debütál?

– Rendeztem már korábban Pécsett a Nevkóban, aztán Örkény egyik darabját, melyről filmet forgatott a Pécs TV, sőt kisfilmeket és Csehov-művet is színpadra állítottam. A Kinizsi, a nép fia úgy jött, hogy tavaly a rockopera koncertváltozatának a narrátora voltam és annyi ötletem volt a színjátékhoz, hogy megbíztak a rendezésével. Augusztus 6-7-8-án félszáz szereplővel mutatjuk be a siklósi vár­udvarban, korhű kosztümökben, fényfestéssel, élő zenekarral és táncosokkal. – Poénos mese, vagy hiteles történelmi tabló ez?

– Kinizsi Pálnak nem volt vesztes csatája, szóval a története büszkévé tesz minden magyart, s mi a legenda jellegét igyekeztünk kiemelni. A rockos zene operai felépítéssel készült és külön humorfelelőse is van a szórakoztató darabnak. – Apja, Kiss Endre bankár tájfutó élsportoló volt, édesanyja magasugrókként ért el országos sikereket, húga pedig hétpróbázóként. Beleznay Endre milyen sportágakban próbálkozott?

– Tájfutóként úttörő olimpiai bajnoki címig jutottam, kézilabdáztam, a PMSC serdülőcsapatában fociztam. Olykor a médiaválogatottban még játszom, emellett naponta 10–12 kilométert futok. A Leőweyből indult Beleznay Endre 1971-ben született Pécsett. A Leőwey Gimnáziumban érettségizett, elvégezte a zalaegerszegi és a budapesti Nemzeti Színház színi stúdióját, játszott a zalaegerszegi Hevesi Sándor és a pécsi Nemzeti Színházban, az Új Reneszánsz Színházban, tévés álriporterként ismerte meg az ország, valamint a Szőke Kóla film főszereplője volt. Jelenleg szabadúszó színész, dramaturg és rendező. Felesége, Kövi Réka már elhagyta a színészi pályát, lányuk, Bodza 24 éves lakberendező.