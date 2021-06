A boldogító igenek minden korban különlegesek

Ezt ne hagyja ki! Így él vissza hatalmával Karácsony Gergely és a baloldali polgármesterek többsége

Az esküvő az az alkalom, amelyet mindenki úgy szeretne megszervezni, hogy arra a napra, annak minden pillanatára emlékezni tudjon. Nincs is olyan pár, akinek ne lenne egy saját, egyedi sztorija, amin a közös családi vacsorákon ne tudnának nosztalgiázni. Évtizedekkel ezelőtt is voltak azonban ennél is különlegesebb pillanatok, amelyek nagyobb nyilvánosságot is kaptak. Fotósunkat hívták már tűzoltóesküvőre, lovas esküvőre, ejtőernyős esküvőre, különleges helyszíneken megtartott lakodalmakra, extrém lánykérésekre, a képeket nézegetve pedig most mi is nosztalgikus hangulatba kerültünk.

Ma már csak a fantázia és persze az anyagi lehetőségek szabnak határt annak, hogy valaki hogyan és milyen helyszínen képzeli el az esküvőjét. Egy tóparti szertartás ma már szinte szokványos, azonban ha épp horgászva mondja ki a pár a boldogító igent, az már nem mindennapi. Ha a pár kabrióval vonul végig Pécs utcáin, az szintén nem üti már meg az extrém esküvő szintjét, viszont ha traktorral vagy netán két keréken tenné ezt, arra már hosszabb ideig tátva marad a járókelők szája is.

Szerkesztőségünk a régmúlt után ma is örömmel ad hírt a különleges eseményekről, amelyek túllépnek a „két igen” megható, ámbár szokványos keretein. Történeteiket, illetve meghívásaikat szívesen fogadjuk, hogy bemutathassuk olvasóinknak, hogy milyen kreatívak tudnak lenni a párok, ha a nagy napjukról van szó. Az extrém lánykérésekről sem szeretnénk lemaradni, ilyen történeteket is várunk, fotóval a [email protected] e-mail-címre.