A boltok felkészültek már az iskolakezdésre

A nyár utolsó hónapjában a gyerekeknek még sok idejük maradt a vakációra, de egy pár órára ki kell kacsintaniuk a szeptemberi iskolakezdésre. A szülők elkezdték a tanszerbeszerzést, a papírboltok feltöltött árukészlettel várják a vásárlókat, itt-ott egy-egy akcióba is belefuthatunk.

Ezt ne hagyja ki! Tüttő Kata kilovagolt a tengerből

Augusztus első napjaiban még nincs nagy tumultus a papírboltokban, pár hét múlva, huszadika környékén várható a dömping. Egy pécsi belvárosi papírbolt eladója évek óta azt tapasztalja, hogy tudatosabbak a szülők, gyakran bontják két részre a vásárlást.

– Egy anyuka például július közepén érkezett a fiával, akkor kiválasztották a füzeteket, a mappákat, és az írószereket. A fiú maga választhatta meg a mintát, nagyon lelkes volt – mesélte. Az édesanya elmondta az eladónak, júliusban csak egy részét veszik meg a listán szereplő holmiknak, augusztusban pedig a másik felét szerzik be, így kétfelé oszlik a kiadás.

Mint máskor, most is az első osztályosok szüleinek kell a leginkább a zsebbe nyúlni, az ő listájuk a leghosszabb, ráadásul nincs olyan, amit korábbi évről át tudnának „menteni”. Az eladó elmondta, a választék akkora, hogy gyakorlatilag bármilyen kedvenc videójátékos, mesefigurás táska, tolltartó és tornazsák beszerezhető. Az interneten több akciót találunk, ugyanakkor érdemes időnként ránézni az árakra, itt ugyanis belefuthatunk olyan kereskedői trükkbe, hogy a most 32 ezerről 28 ezer forintra leakciózott táska korábban is csupán 28 ezerbe került. Ugyanakkor a szállítási költség elengedését több webshop is szorgalmazza, amivel szintén tudunk spórolni. Az árakat az interneten egyszerűen össze tudjuk hasonlítani, és ez alapján választhatunk.

Míg korábban nagyon sokan választották az ergonomikus, hátkímélő iskolatáskákat, ma már nem tartják ezt olyan fontosnak. Az eladó tapasztalatai szerint ennek két oka van: az egyik az ár, hiszen az ergonomikus változat nagyjából 30 ezer forint körüli áron kapható, míg a hagyományos iskolatáska 10-15 ezer forintért beszerezhető. A másik ok pedig az, hogy a gyerekeknek alig kell cipelni a táskát: a szülők – kis túlzással – a bejárati ajtóig viszik autóval a gyerekeket, nincs sokat a hátukon a nehéz teher.

Segítenek az önkormányzatok is a felkészülésben

Több baranyai önkormányzat nyújt támogatást a családoknak az iskolakezdéshez az évnek ebben az időszakában, ezért érdemes érdeklődni a lehetőségekről. Fontos azonban tudni, hogy ez a támogatási forma nem kötelező, csak adható, melyet jellemzően a szociális feladatokra nyújtott állami támogatásból gazdálkodnak ki. Mértéke pedig általában a szegényebb falvakban magasabb, mint egy kisvárosban.

A nagy, olykor 10-20 ezer forintos különbségek abból adódnak, hogy a városokban magasabb a gyereklétszám (így egy főre kevesebb jut), emellett minden önkormányzat eltérő költségvetéssel rendelkezik, és az egy főre eső szociális normatíva is nagy különbségeket mutat.