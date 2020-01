A bőrgyár történetét mutatja be az anyag

Jelentős hagyatéki anyaggal bővült nemrég a Janus Pannonius Múzeum gyűjteménye, amely a Pécsi Bőrgyár történetébe enged betekintést.

A felbecsülhetetlen eszmei értékű eszközöket és iratokat Jakab Antal, a gyár egykori dolgozója gyűjtötte össze, az anyagot az özvegye, Lőrincz Mária adományozta az intézménynek. A múzeum archívuma már eddig is őrzött olyan fényképmásolatokat, amelyeknek precíz leírását Jakab Antal segítette, valamint egy hangfelvételt is, amelyen a bőrgyári gépekről és az ezekkel végzett műveletekről mesél. Ez egészült most ki a különleges eszköz- és iratanyaggal.

A múzeumnak adományozott hagyaték tartalmaz többek között a fotózáshoz és az előhíváshoz használt eszközöket, mint például fényképezőgépet, montázsasztalt és saját tervezésű precíziós mérleget is. Ugyanakkor az intézmény birtokába kerültek a különféle időszakokból származó hivatalos levelek, nyomtatványok, bőrgyártó receptúrák, valamint az aranyozáshoz, könyvkötéshez használt kellékek.

Jakab Antal húszévesen, 1949-ben került a Pécsi Bőrgyárba, ahol inasként kezdte munkáját, de kiemelkedő szaktudása miatt hamarosan már ő oktatta az újoncokat. Később volt vegyszeradagoló, bérelszámoló, aztán évtizedeken keresztül normásként tevékenykedett, s ennek köszönhetően a gyártástechnológiát teljes keresztmetszetében megismerhette. Bárhol, korlátlanul fotózhatott is, a négy évtized alatt négyezer fotótekercset készített. Emellett nevéhez 18 könyv kiadása fűződik, amelyekben számos, a helyi bőripar történetében is fontos adatot gyűjtött össze és publikált.