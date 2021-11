A bőrklinikát adhatják oda cserébe az MSZP-s köröknek a kempingért

A városvezetés Puch László érdekeltségébe tartózó cégnek adná át a bőrklinikát a Mandulás Kemping helyett, miközben erre semmi nem kényszeríti a várost.

A baloldali körökben otthonosan mozgó Mellár Tamás már két évvel ezelőtt azt mondta Péterffy Attiláról, Pécs polgármesteréről, hogy nem független, hiszen neki például Puch László, azaz az MSZP volt pénztárnoka mutatta be. Péterffyt aztán le is fotózták, amint Puch Lászlóval egyeztet abban a cukrászdában, ahol különböző baloldali potentátok is megfordulnak.

A szocialista párt aztán a választások után az egyébként csekélynek mondható támogatottsága ellenére meglehetősen erős pozíciókat tudott elérni az új baloldali városvezetés idején, még úgy is, hogy a szövetségeseikkel is súlyos belharcokba keveredtek. A kiszorított momentumosok nemrég már arra is utaltak, hogy a konfliktusuk gyújtópontja a Mandulás Kempingbe építendő luxuslakópark elbukása volt, hiszen az Puch László érdekeltségi körébe tartozik.

Többet kér a város a bőrklinikáért

Amikor megbukott a terv, szinte borítékolható volt, hogy a történet még nem zárult le. Péterffy Attila már az előző közgyűlésen sem adott garanciát a terület beépítésére, a keddi közgyűlésen pedig már egyenesen arról akarnak tárgyalni, hogy a szerintük egymilliárd forintba kerülő telket a városnak kellene megszereznie: vásárlással vagy cserével. Az utóbbira azt az ötletet találták ki, hogy a jóval könnyebben hasznosítható, városi környezetben lévő egykori Bőrklinika ingatlanát cserélik el a Puch-hátterű cég, az Amandula Kft. tulajdonára, igaz a Bőrklinika vételárát 200 millióval magasabban határoznák meg és előzetesen licitre is bocsátanák.

A baloldal azzal próbálja megmagyarázni a lépést és elhárítani a felelősséget, hogy „a szálláshely (pl. kemping újranyitása) és a mecseki túraközpont fejlesztése lehet jó, a lakosság által is támogatott javaslatok egyike a Mandulás Kemping területének fejlesztése esetében, azonban ennek előfeltétele, hogy a terület közösségi tulajdonba kerülhessen”.

Kempinget vettek, miért lenne ott lakópark?

Ugyanakkor másfél évtizeddel ezelőtt úgy került a baloldali körökhöz a kemping, hogy akkor is turisztikai célú hasznosítású volt a terület – lévén kemping volt –, a város pedig azóta sem módosította hátrányosan a terület besorolását, így veszteség nem érte a magáncéget, amely a tudott feltételekkel, kötelezettségekkel vette meg a telket. Ezzel szemben viszont beszédes, hogy az egész Mecsek Tours­ot – melynek csak egyik része volt a kemping – 450 millióért vásárolták meg, holott a megyei önkormányzat értékbecslése szerint már 20 évvel ezelőtt is közel 1,6 milliárdot ért a teljes vállalat (a ­Hunyor Szálló 346,5 millió, a Csele Hotel 101,5 millió, a Dráva Szálló 456 millió, a Termál Kemping 220 millió, a Mandulás Kemping 189 millió, az Orfűi Kemping 190 millió forintot ért az akkori ingatlanbecslés szerint).

A Mecsek Tours és ingatlanjai közül több is Puch köreihez került, és ha az újabb adásvétel is sikeres lesz, akkor több száz százalékos hasznot hozhat a konyhára a baloldali városvezetés döntése, amelyre valójában nem kényszeríti semmi, hiszen hasonló turisztikai ötlettől vezérelve – a lakosságra hivatkozva – más magántulajdonú telkeket is felvásárolhatna az önkormányzat. Az is kérdés, hogy mi akadályozza meg a magáncéget abban, hogy a fejlesztéseket végrehajtsa, hiszen Puch László érdekeltségeinek is lehetősége van forrásokra pályázni – sőt, ha szakmailag és jogilag megfelelő volt pályázatuk, akkor támogatást is kaptak eddig.

A Jobbik és az MSZP megmondta, csak nem ezt

Négy évvel ezelőtt, a korábbi városvezetés is liciteljáráson próbált vevőt találni a volt Bőrklinikára, sikertelenül. Bár az ingatlanárak meglehetősen elszaladtak 2017 óta, a nemzeti oldal négy évvel ezelőtt is nettó egymilliárd forintban határozta meg a licit­árat, ahogy most a baloldal is. Az értékesítési szándék ellen a baloldali koalíciót most erősítő jobbikos Fogarasi Gábor akkor még hevesen tiltakozott.

– Természetesen nem fogjuk támogatni a volt Bőrklinika eladását, innen száz méterre nőttem fel. Jó néhányszor, amikor édesanyámmal és édesapámmal elsétáltam mellette, mindig feltettem a kérdést: kíváncsi vagyok arra, hogy az ingatlan mikor fog fideszes kézbe kerülni? Így legyen ötösöm a lottón

– mondta Fogarasi.

Akkor Gyimesi Gábor volt jobbikos képviselő vele együtt tartott sajtótájékoztatón azt is taglalta, hogy szerinte az egymilliárdos ár túl alacsony.

Szintén tiltakozott 2017-ben Gulyás Emil, volt MSZP-s önkormányzati képviselő is, aki jelenleg a Tüke Busz igazgatósági tagja – tehát nem került messzire az új városvezetéstől sem. Sajtóközleményben az egymilliárd forintos vételárat diszkontárnak minősítette, ami „impozáns számnak tűnik, de az eladás körüli sumákolás ebben az ügyben is gyanakvásra ad okot és messziről szaglik, hogy fideszes haveroknak játszanák át a területet, akik biztosak benne, hogy később bármire használhatják a telket. A Magyar Szocialista Párt pécsi szervezete tiltakozik az eljárás ellen”.