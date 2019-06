A busómaszkot is felpróbálták

A kassai magyar Márai Sándor Általános Iskola és Gimnázium hosszú ideig tartott fenn baráti kapcsolatot a pécsi Leőwey Klára Gimnáziummal. Mind a két iskolában nagy hagyománnyal rendelkező diákkórus működött és működik, így nem meglepő, hogy a kórusok éveken át látogatták egymást.

– Most a Nagy Lajos Gimnázium keresett meg minket a Határtalanul! program keretében, hogy mit szólnánk hozzá, ha diákjaink ide Baranyába, a pécsiek pedig Kassára utaznának osztálykirándulásra – mondta el lapunknak Ferencei Andrea, a kassai iskola igazgatóhelyettese.

Rá is bólintottak, így nemrég 36 elsős gimnazista és négy kilencedikes felvidéki diák látogatott el Pécsre. A négynapos kirándulás során megnézték Pécs nevezetességeit: a székesegyházat, a Zsolnay-negyedet, a Gázi Kászim pasa dzsámiját, és ellátogattak Mohácsra is, ahol többen busóöltözetbe is belebújtak.

– Ez volt az első találkozásunk. Remélem hosszú távú lesz a kapcsolatunk, rajtunk ez nem fog múlni – mondta mosolyogva a kassai iskola igazgatóhelyettese.