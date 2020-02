A buszvezetők a jelek szerint csak 8 százalékos emelést kaphatnak

Az egykoron szocialisták által is támogatott képviselőjelölt, Hofekker Ferenc vezeti azt a buszos érdekképviseletet, amelyik kapcsán most titkos háttéregyeztetéseket emleget a másik szakszervezet, a SZAKSZ. Az utóbbi ragaszkodik a 25 százalékos emeléshez.

Néhány napja a helyi balliberális sajtóban jelent meg az üzenet a Tüke Buszos sofőröknek, hogy mindössze csak 8 százalékos béremelésre mondanak igent, a legutóbbi „bértárgyalást konstruktívnak és eredményesnek” emlegetve. Mindez azonban még köszönőviszonyban sincs azzal, amit a pécsi buszvezetők többsége szeretne: ők ugyanis 25 százalékos béremelést fogadnának el, az ezzel kapcsolatos igényfelmérést pedig több mint százötven­en alá is írták.

Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) elnöke szerint ugyanis a 8 százalékos emeléssel a Tüke Busz Zrt.-nél a kormány által előírt garantált bérminimum szintjére állnak rá a sofőröknél is.

Az elnök leszögezte, ezért a SZAKSZ nem is tudja elfogadni Péterffy Attila, pécsi polgármester ajánlatát. Megjegyezte az elnök, kérdés, hogy jelenleg a buszos cégnél egy sofőr nem kereshet annyit egy órára vetített munkájáért, mint egy árufeltöltő, akinek a felelőssége összehasonlíthatatlan egy sofőr munkájával. Közölte: a SZAKSZ továbbra is 25 százalékos keresetfejlesztést követel a Tüke Busz Zrt.-nél és visszautasítja a „titkos” háttéregyeztetéseket, amit az önkormányzat az FDSZ-szel folytat!

Hofekker a szakszervezetével igyekezhet kiegyezni a városvezetéssel egy kisebb mértékű béremelésről, ezzel pedig okafogyottá válna a SZAKSZ érdemi bérkövetelése. Erre egyébként komoly esély is mutatkozhat, hiszen a városházi sajtó egy korábbi közleményében a SZAKSZ-ot levegőnek nézve meg sem említette az érdekképviselet nevét.

A sofőrök mellett kiálló és a nagyobb mértékű követelést képviselő SZAKSZ ugyanis mindeddig kemény csatákat vívott, míg Hofekker Ferencnek, a Független Demokratikus Szakszervezet elnökének ugyanakkor megfelelő kapcsolata lehet a balliberális városvezetéssel, hiszen 2014-ben őt is támogatta képviselőjelöltként a Magyar Szocialista Párt.

A szocialista vonalon a kapcsolat pedig közvetetten is tetten érhető, hogy Péterffy Attilát, Pécs regnáló balliberális polgármesterét például Mellár Tamásnak, az MSZP-Párbeszéd frakciószövetség tagjának – Mellár elmondása szerint – Puch László, az MSZP egykori pénztárnoka mutatta be. A Momentum pécsi innovációs biztosa, Nemes Balázs korábbi nyilatkozata szerint ráadásul Péterffyt Gyurcsány Ferenc egykori és mostani pártja pénzzel is támogatta a kampányban.