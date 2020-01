– Mit érzett a díj átvételekor?

– Örültem neki, de meglepődtem, amikor megtudtam, hogy én kapom. Hiszen már hét éve Angliában tanulok. Jó érzés, hogy ennek ellenére emlékeznek rám, különösen a régi iskolám, a Leőwey Klára Gimnázium, innen terjesztettek fel a díjra. Jelenleg Cambridge-ben végzem a doktori iskolát, mellette tanítok, így évente csak kétszer tudok hazajönni. Ettől függetlenül most is Pécset tartom az otthonomnak.

– Cambridge-nek azért van egy sajátos légköre.

– Igen, teljesen más, mint egy magyar egyetem. Már maga az is, hogy a középkori épületek folyosóin sétálok. Az ebédlőben pedig Newton, Maxwell, Rutherford, és egy sor más jelentős természettudós néz le ránk. De mint mindenhez, egy idő után ehhez is hozzá lehet szokni.

– Mit kutat most?

– Szilárdtestfizikával foglalkozom, különleges mágneses anyagok tulajdonságait vizsgálom. Abban bízunk, hogy ezeket a kutatásokat a kvantumszámítógépeknél – amik a várakozások szerint a jövő számítógépei lesznek – lehet majd hasznosítani. Egy nemzetközi kutatócsoportban dolgozok, a világ minden tájáról érkeztek oda emberek, színes a társaság. Cambridge-ben egyébként nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a különböző szakon tanulók találkozzanak egymással, és ez egy nagyon magas szintű általános műveltséget ad.

– Hogyan telik egy napja?

– Igazából nem annyira különös, kilenctől ötig ülök a számítógép előtt, és gondolkodok, számolok. Ha ez összejön, cikket írok belőle, majd próbálom megjelentetni.

– Mi a szép a fizikában?

– Matekosként kezdtem, amit sok olyan fizikai problémára lehet alkalmazni, amelyek önmagukon túlmutatóan is érdekesek. A tiszta matematikánál többször úgy éreztem, hogy az nekem már túl absztrakt, a fizikánál viszont ez ritkán fordul elő. Pont ezt szeretem benne: a fizikát közvetlen módon lehet a természetre alkalmazni.

– Mi várható a későbbiekben?

– A doktori disszertációmat nagyjából egy év múlva adhatom be, aztán olyan állásokat szeretnék megpályázni, amit kifejezetten fiatal kutatóknak írnak ki. Hosszabb távon egyelőre még nem gondolkodtam, de a kutatási területem nagy vonalakban az marad, mint most.

Oktat és közben publikációkat ír

Szabó Attila 1994-ben született Pécsen. Tanulmányait a Pázmány Péter Utcai Általános Iskolában kezdte, ahol már több alkalommal részt vett országos szintű matematika- és fizikaversenyeken. A Leőwey Klára Gimnázium diákjaként is folytatta a versenyzést. A Nemzetközi Fizikai Diákolimpia történetében ő volt az első, aki két alkalommal is kiérdemelte az abszolút első helyezést, 2012-ben és 2013-ban. Eddig három publikációja jelent meg nemzetközileg is elismert tudományos folyóiratban, és részt vesz az egyetemi oktatásban is.