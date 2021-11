A cégek is küzdenek a jó szakemberért, főleg az építőiparban

Bár most már lassan minden területen érezteti hatását a munkaerőhiány, az építőiparban ez különösen jellemző. Burkolóra, szigetelőre, vízvezeték-szerelőre is több hónapot kell várni, a generálkivitelező cégek pedig egy-másfél évre előre be vannak táblázva.

Ezt ne hagyja ki! Az európai jobboldal nem kér Márki-Zayból

A kormány családtámogatási intézkedéseinek eredményeképpen az elmúlt években megtöbbszöröződtek az építkezések, illetve a lakásfelújítások iránti igények. Ez pedig azt generálta, hogy a szakemberek olyannyira lefoglaltak, hogy ma már jobb esetben is minimum két hónapot kell várni rájuk. Aki pedig generálkivitelezőt szeretne megbízni, az egy-másfél évet is kénytelen várni a munka megkezdéséig.

Mindemellett az építőipar életét is megnehezíti a munkaerőhiány. Sokkal többen hagyják el a szakmát, vagy öregszenek ki, mint amennyi belépő van. Többek között erről, és ennek megoldásáról beszélt kedden este egy ingatlanos és építőipari szakembereket gyűjtő csoport fórumán Magyari Csaba, a baranyai Építőipari Technológiai Klaszter alelnöke. A szakember, mint az MB-Bau Kft. ügyvezetője elmondta, náluk kevésbé érzékelhető a lemorzsolódás, évek óta betanítanak, dolgozóiknak lehetőséget biztosítanak a továbbképzésre, motiválják őket, ahogy lehet.

– Az építőiparban dolgozók évekig alul voltak fizetve, miközben nyáron a 40, télen mínusz 10 fokban dolgoznak, a munka igénybe veszi a szervezetüket. Az utóbbi években elkezdődött egy béremelési hullám, amely megtartó hatással bírhat – mondta. Hozzátette, elérkezett az az idő, hogy a cégeknek nem csak a mának kell élniük, gondolni kell a jövőre is. Be kell fektetni az új munkatársakba, utánképzéssel foglalkozni a leendő szakemberekkel. Pénzt és időt kell most a tanulókra is fordítani.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával alakult baranyai Építőipari Technológiai Klaszter egyik célja éppen az, hogy népszerűsítsék az építőipari szakmát.

– Minden évben a pályaválasztási időszak előtt kimegyünk az iskolákba, tájékoztatókat tartunk, elmondjuk a lehetőségeket, bemutatjuk a gépeket, eszközöket. A szakma megváltozott, ma már az elektronika, informatika iránt érdeklődők nem csak az IT területen, hanem az építőiparban is megtalálják a helyüket – mondta Magyari Csaba. A szemléletformálásra jó példa, hogy a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolában az idén dupla annyi tanuló felvételizett, mint az elmúlt években.