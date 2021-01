A cégek munkahelyet tartanak meg most az adócsökkentéssel

Egy kis cégnek minden forintnyi segítség számít – mondta lapunknak Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára arra reagálva, hogy a kormány felére csökkentette az iparűzési adót a mikro-, a kis- és a középvállalkozások esetében.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara azonban szakmai és gazdasági oldalról közelíti meg a kérdést.

– Legalább három gondolatkör van, ami az iparűzési adóval kapcsolatban felmerül – kezdte Rabb Szabolcs, a kamara főtitkára. – Vajon alapvetően igazságos-e az, hogy a cégeknek az árbevétel után kell adózniuk és akkor is fizetniük kell, ha a cég az adott évben veszteséges. Ez ugyanis akkor is előfordulhat, ha nem várt kiadása keletkezik a vállalkozónak, és hiába hozza ugyanazt az árbevételi szintet, mint korábban, mégis átfordul veszteségbe a mérlege.

A vírushelyzetben a vendéglátóhelyek többsége is várhatóan veszteséges lesz: bezártak, de megpróbálták megtartani a dolgozóikat, vagy legalább egy részét.

– Azoknak a kisvállalkozóknak, mikrovállalkozóknak, akik a korlátozás alá került szektorokban adóznak, minden forintnyi támogatás óriási segítség, minél kisebb a cég, annál többet jelent ez az adócsökkentés – mondta Rabb Szabolcs rátérve a második érvre is. – Egy pécsi középvállalat például 30 millió forintot fizetett eddig be iparűzési adóként az önkormányzat kasszájába, most viszont 15 milliót kell csak: ez négy dolgozójának a bérét és fizetését fedezi, azaz ennyi embert tudnak továbbra is foglalkoztatni. Egy erősebb középvállalat esetében ez még több alkalmazott megtartását is jelentheti.

A kamara főtitkára leszögezte azt is, hogy az iparűzési adó felezése miatt az önkormányzatoknál jelentkező kiesés, tehát a meg nem fizetett adó, nem a kormányhoz kerül, hanem a vállalkozásoknál marad.

– Több számot is emlegetnek, 150 és 500 milliárd forint közötti összeget, ez a pénz tehát a kkv-knál, a helyi gazdaságban forog tovább – hangsúlyozta.

Harmadrészt kitért arra, hogy az összes közintézményt – kórházat, iskolákat, szociális intézményeket és még számosat – tulajdonképpen a vállalkozók és foglalkoztatottjaik által befizetett adóból tartják fenn.

– A vállalkozók kockázatot vállalnak, de ha csődbe mennek, akkor az önkormányzat széttárja a kezét. Ha viszont egy önkormányzatnak akadnak gondjai, akkor az állam mindig utána fog nyúlni. Ez eddig is így történt és ezután is így lesz. Bízom és hiszek is abban, hogy a kormányzat a megyei jogú városokat is kompenzálni fogja, ahogyan a 25 ezer fő alatti települések esetében ez automatikusan megtörténik.

A főtitkár megemlítette még azt a problémát is, hogy a helyi iparűzési adót befizető cég székhelye és a cégnél foglalkoztatottak lakóhelye között is lehet eltérés, vagyis amíg a dolgozók egy adott önkormányzat intézményhálózatát, infrastruktúráját használják, addig a vállalat egy másik önkormányzatnak fizeti meg a helyi adót, amiből viszont az ottani infrastruktúrát tartják fent.