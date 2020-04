A cél, hogy vissza tudják engedni a természetbe az állatokat

A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület nemcsak a kóbor kutyák és macskák befogadásával, hanem repatriálással is foglalkozik. Vagyis befogadják, gondozzák, majd visszaengedik a természetbe a hozzájuk került állatokat, így már sok különleges faj megfordult náluk.

A Misina Egyesület pécs-somogyi menhelyéről először talán a gazdára váró kutyák és macskák jutnak eszünkbe, pedig ott már számos vadmadár, erdei emlős és haszonállat is megfordult. Ahogy Farkas Tamás, az egyesület elnöke visszaemlékezett, az első különleges jövevény egy vidra volt. A menhelyre 1998-1999 környékén került, cumisüveggel etették, és pár nap alatt meg is szokta a helyet, igazán kedves állat lett. Rendszeresen kerülnek a menhelyre különféle vadmadarak, pelék, mókusok és őzek is. Általában sérülten vagy egyedül kóborolva találnak rájuk, ezért viszik őket a megtalálók a menhelyre. Ott aztán gondoskodnak róluk, felerősítik őket, és ha úgy ítélik meg, visszaengedik őket a természetbe.

Természetesen vannak esetek, amikor ez nem lehetséges. A menhelyen jelenleg is lakik egy vaddisznó, akit még kismalac korában Pécs-Somogyban találtak. Beszökött a kertekbe, ahol megharapták a kutyák. A sérüléseit ellátták, de azóta sem tud rendesen járni, ezért maradt az emberek között. Hasonló helyzetben van Gigi, a varjú is, aki már csupasz fióka kora óta a menhely lakója. Hosszú távra most sem tud repülni, mégis igazi sztár lett belőle, hiszen korábban a kaposvári színházban vendégszerepelt.

Érdeklődésünkre Farkas Tamás igazán megható történeteket is felidézett. Ilyen volt Lajosé, az egyesület első szamaráé. Az állat elmúlt húsz éves, amikor hozzájuk került. Nagyon rossz állapotban volt, de a megfelelő gondozásnak köszönhetően felépült, és még hat–nyolc évet élt a menhelyen.

Két mosómedvéjük is van, az egyik csaknem tíz éve érkezett Szombathelyről. Ott kölyökkorában házi kedvencként tartották, de amikor állatorvoshoz vitték, és kiderült, hogy amputálni kell az egyik lábát, a gazdái otthagyták. A rendelőtől keresték meg a pécsi egyesületet, hogy fogadják be a mosómedvét. Azóta is ott él társával, akit pedig Pécsen találtak meg járókelők.

Vittek már be struccot is hozzájuk, a gazdája csak annyit mondott, ő már nem tud vele mit kezdeni. A szakemberek két-három hétig nevelték, majd elpusztult – a boncoláskor egy autógyertyát találtak a gyomrában. És mivel a menhely bemutatóhelyként is funkcionál, őshonos állatfajokat tartanak, mint például a hazai vidéken egykor elterjedt magyar tarkát vagy szürke marhát.