A cél nem pusztán csak a versengés, hanem a környezetvédelem is

A Fuss a Fákért Alapítvány nem érmeket ad emlékbe sporteseményein, hanem facsemetéket. Így kötik össze a környezetvédelmet és az egészséges életmódot, és így próbálnak változtatni az emberek szemléletmódján. Mivel már egy ideje gondolkodtam azon, hogy lefussam a félmaratont, ez a nemes cél pedig még inkább vonzott, legutóbbi eseményükön én is részt vettem.

A Malomvölgyi tavaknál rendeztek egy futóversenyt október végén, két távon lehetett indulni. Az egyik 2019 méter volt, a másik 21 kilométer. Én tehát ez utóbbival próbálkoztam meg. Ahogy arról már korábban beszámoltam, augusztus közepén kezdtem el újra futni, ezért kicsit ijesztő volt, hogy két hónappal később már a félmaratoni távnak vágok neki. A rendezvény családias hangulata, a kellemes idő és a szép környezet miatt mégis elhatároztam, hogy lefutom.

A verseny mindenki számára nyitott volt, amatőr és profi futók is indultak, gyerekek, felnőttek, de még kutyák is rajthoz álltak. Egészen pontosan 79 felnőtt, 6 gyermek és 10 eb vett részt az eseményen. Először a rövid táv versenyzői indultak el. A félmaratoni futók jóformán még fel sem készültek a rajtra, amikor a két kilométeres táv első befutója megérkezett. Molnár Mátyás 8 perc 43 másodperces idővel lett a legjobb. Ezután indulhattak el a hosszútáv versenyzői, tehát én is megkezdtem első félmaratonomat.

Meglepődtem azon, hogy pont az első kör volt a legrosszabb, nehezen bírtam, és szidtam magam, hogy belevágtam egy ilyen lehetetlen feladatba. Azért nem adtam fel, és később egyre könnyebb lett, a második és harmadik kört kifejezetten élveztem. Az utolsó kör viszont ismét megterhelt. A verseny előtt 15 kilométert már futottam, ezt a határt a negyedik körnél léptem át, ami leginkább mentálisan hatott rám. De erőt vettem magamon, elhatároztam, hogy megcsinálom, és végül beértem a célba.

A 21 kilométert 2 óra 15 perc alatt teljesítettem, ami elsőre nekem teljesen megfelelt, de persze voltak ennél jobb eredmények is. Az abszolút győztes Vörös István lett 1 óra 36 perces idővel, a legjobb közösségi váltó, Molnár András csapattársai 1 óra 43 perc alatt teljesítették a távot, míg a legjobb női versenyző, Kasellák Andrea lett 1 óra 59 perces idővel.

Mindenkinek jár egy facsemete

Számomra már a dicsőség is éppen elég volt, hogy lefutottam a félmaratoni távot, de természetesen a jutalom sem maradt el, egy facsemetét kaptam ajándékba a verseny végén, ahogy az összes többi résztvevő is. Az alapítvány a Malomvölgyi tavaknál májusban és októberben rendez futóversenyeket azért, mert a fák életciklusához alkalmazkodva ezek a legalkalmasabb időpontok a kiültetésre. Ennek ellenére máskor is szervez eseményeket az alapítvány év közben, amelyek mind a környezettudatos életmódra váltást segítik elő. A szilveszteri futáson is ez a cél a fogadalmak megerősítése mellett. Az edzést tehát továbbra is folytatom, hogy decemberben is rajthoz állhassak hasonló távon, mint most.