A civil szervezetek is megosztották egymással tapasztalataikat

Roma civil szervezetek és kormányzati szereplők osztják meg egymással a romafelzárkóztatás terén szerzett tapasztalataikat két napon keresztül a pécsi Gandhi Gimnáziumban egy konferencia keretén belül.

A civil szervezetek és a kormányzati szervek romafelzárkóztatás terén végzett munkáját ismerhetik meg azok, akik részt vesznek azon a konferencián, amit pénteken és szombaton tartanak a Gandhi Gimnáziumban. – A konferencia célja, hogy megismertesse a roma civil szervezetekkel azokat a felzárkóztatási folyamatokat, amelyeket a kormányzat indított el – mondta el Jakus László, a Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai Szövetség elnöke. – Másrészről szeretnénk, hogy a civil szervezetek ismerkedjenek meg egymással. Az országot járva azt tapasztaljuk, hogy az egyesületeknek jó programjaik vannak, de sokszor nem tudnak egymásról. A konferencián lehetőség van arra, hogy ellessenek egymástól bizonyos dolgokat és beépítsék a saját tevékenységükbe.

Az eseményre tizenöt megyéből és a fővárosból érkeztek a civil szervezetek képviselői, emellett pedig kormányzati szereplők is bemutatták, mi történik ma a felzárkóztatás terén, milyen eredményeik vannak, és mi várható a jövőben. – A Máltai Szeretetszolgálat különböző karitatív szervezetekkel együttműködve szeretné felzárkóztatni az ország háromszáz legszegényebb roma települését – emelte ki Vecsei Miklós, miniszterelnöki biztos. – Ezt egy újszerű módszerrel, a diagnózisalapú előrejutással kívánjuk elérni.

A Jelenlét nevet viselő programban első körben harminc elszegényedett település vesz részt. Vannak köztük baranyai falvak is, mint például Alsószentmárton, Hirics vagy Téseny. A problémákon tehát a helyi szükségletek alapján szeretnének segíteni és nem a központilag megszabott keretek között.

A közös együttélést segítik a programok

Langerné Victor Katalin, a belügyminisztérium helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy a legfőbb cél a közös együttélés. Ezt sokféle eszközzel lehet segíteni: zenével, sporttal, tanodákkal, de sokszor az is jó, ha egy kulturális programot szervezünk, hogy megismerjük egymást. Előadásában ezeket a gyakorlatokat ismertette. A konferencián előadást tartott dr. Vitályos Eszter, az EMMI államtitkára is, aki kiemelte, milyen fontos napjainkban a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, és ezt a munkát az európai uniós források is segítették. Hozzátette, hogy azok a felzárkóztatási gyakorlatok, amelyek az elmúlt időszakban támogatást kaptak, természetesen a jövőben is folytatódnak majd.