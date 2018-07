A csábító akció is okozhat fejfájást még a kasszánál

Korán kezdődtek az idén a nyári akciózások a kereskedelemben, a legszembetűnőbbek a ruházati áruházak akár 50–70 százalékos leárazásai. Azonban érdemes óvatosnak lenni a túl nagy árengedményekkel.

Évről évre egyre korábbra tolódik az akciós időszak kezdete, míg régen a nyár végén voltak jellemzőek a leárazások, ma már június végén, július elején leárazások tömkelegébe botlunk megyeszerte. Mit érdemes most megvenni? Vajon valóban vissza nem térő lehetőségről van szó?

A gyanútlan vevőt könnyen megtévesztheti a kirakatokon beharangozott, 50-60-70 százalékos kedvezményt hirdető felirat, a boltba betérve azonban hamar kiderül, hogy az árengedmény csak néhány termékre vonatkozik. A reklámokban az „akár”, „tól”, „-ig” kis betűs részekre sem árt odafigyelni. Így jellemzően csak egy-egy terméket adnak a kiírt összegért, a többinek magasabb az ára.

A fogyasztóvédők tapasztalatai szerint gyakori, hogy a kereskedők csak a kedvezmény mértékét tüntetik fel, a ténylegesen fizetendő akciós eladási árat viszont nem írják ki – a probléma ezzel az, hogy a vásárló nem tudja előre, pontosan mennyit kell fizetnie. Ha a fogyasztók az árak feltüntetésével kapcsolatban szabálytalanságot tapasztalnak, haladéktalanul írjanak bejegyzést a vásárlók könyvébe. Az akciós termékekre is vonatkoznak a jótállási jogok, amennyiben a termék minőséghibás, a kereskedőnek muszáj a reklamációval foglalkoznia. Ha a kereskedő szerint a hiba nem gyártási eredetű, és elutasítja a reklamációt, az eladó jegyzőkönyvet köteles felvenni, illetve tájékoztatnia kell a vásárlót arról, mely ­testületnél kezdeményezhet eljárást.

A legtöbb általunk meglátogatott boltban azonban készségesek, segítőkészek voltak az eladók, de néhány üzletben már látszottak a néhány hete tartó roham nyomai, kicsit szegényes volt a kínálat a leárazás miatt. Több vásárló egybehangzó véleménye, hogy ilyenkor az átlagnál több boltba ellátogatnak, érdeklik őket az akciók, azonban megfontoltan válogatnak. Ugyanis egyáltalán nem biztos, hogy a most megvásárolt bikini, felső, szoknya jövőre is divatos lesz, és lehet hogy méretben sem felel majd meg. Tehát csak azért mert most hetven százalékkal olcsóbb az a bizonyos ruha, vagy cipő nem érdemes akkor is megvenni, ha nincs rá szükség.

A webáruházakban is akcióznak már

A bevásárlóközpontokhoz hasonlóan az internetes áruházakban is zajlik a kiárusítás a nyári szezon közepén. Ma már a legnagyobb boltok, üzletláncok szinte kivétel nélkül működtetnek online áruházat, általában a weboldalukon. Ezekben akár szélesebb választékot kínálnak, további akciókat hirdetnek, és ingyenes házhoz szállítást is vállalnak. Nem csak a ruhaüzletek netes felületein találkozhatunk leértékelésekkel, könyvek, szépségápolási termékek, sportfelszerelések is kedvezménnyel kaphatók.