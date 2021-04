A családi házak keltik most a legnagyobb érdeklődést

Sokan érdeklődtek az elmúlt hónapokban az ingatlanpiacon, a kerttel, nagy terasszal rendelkező lakások és családi házak voltak a legnépszerűbbek. A szakemberek azt remélik, nyáron is hasonló fellendülés lesz jellemző, a vírushelyzet miatt azonban nehéz bármit is jósolni.

A koronavírus-járvány igencsak megbolygatta az ingatlanpiacot. Lapunk is többször foglalkozott vele, hogy voltak olyan időszakok, amikor szinte nullára esett vissza az adásvételek száma, máskor viszont meglepően sok volt az érdeklődő. Utóbbi jellemezte az első negyedévet is, hiszen, ahogy Pretzl András, a pécsi iHome Ingatlaniroda értékesítési vezetője elmondta, januártól márciusig rengetegen keresték őket. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a fokozott érdeklődés ellenére a komoly nézelődők aránya viszonylag alacsony volt, kevesebben jutottak el az adásvételig, mint amire a szakemberek számítottak.

– A vevők leginkább az olyan lakásokat keresték, amelyhez kert és nagy terasz is tartozik, illetve a családi házak is népszerűek voltak – tudtuk meg a szakembertől, aki hozzátette, hogy a pécsi agglomerációban – például Kővágószőlősön, Kővágótöttösön, Pellérden – található ingatlanok iránt is nagy volt a kereslet. Aki ott egy jó állapotú házat akar eladni, az szinte biztos, hogy sikerrel jár. A fellendülésben közrejátszhatnak a családok számára elérhető állami támogatások, de az is, hogy tavasszal rendszerint megnő a költözési kedv.

Májusban ismét megnőhet a vásárlási kedv

A járványügyi szigorítások hatására aztán történt egy kis visszaesés, értékesítések még most is vannak, de nem akkora mértékben, mint az a korábbi hónapokban tapasztalható volt. Az, hogy a jövőben mi várható, nehéz megmondani, hiszen a vírushelyzet komolyan befolyásolja nemcsak az emberek állapotát, hanem anyagi helyzetét is.

– Mi azt várjuk, hogy májusban ismét megnő a vásárlási kedv – fogalmazott Pretzl András. – Reméljük, hogy az júniusig vagy akár júliusig kitart, de a jelenlegi helyzetben nem tudhatunk semmit biztosan.

A megyeszékhely tekintetében az albérletek mellett sem lehet szó nélkül elmenni. Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy bár vannak most is kiadások, hiányoznak a külföldi egyetemisták. Nyáron az albérleti piacnak is be kell indulnia, hiszen a szerződések lejárnak, de hogy miként alakul a helyzet, azt nagyban befolyásolja, hogy szeptemberben lesz-e ismét jelenléti oktatás vagy sem.