A csapdákkal is csak gyéríteni lehet a fúrólegyek számát

Az idén is jócskán megemelkedett a dió ára, s nagyon úgy tűnik, hogy ez a két-három éve tartó áremelkedés nem is fog megállni. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy a termés felét vagy akár a 80 százalékát is tönkreteszi a dióburok-fúrólégy.

Egyelőre nincs kidolgozott védekezéstechnológia a dióburok-fúrólégy ellen, amely a hazai termést, és így a hazai dióárakat is kedvezőtlenül befolyásolja.

– Információnk szerint a magyar növényvédelmi kutatóintézet már foglalkozik a témával, egyrészt a biológiai ellenségeit próbálja feltárni, másrészt a gazdáknak próbálnak segítséget, támpontot adni ahhoz, hogy hogyan tudják gyéríteni a kártevők számát – mondta Tóth Béla, nyugalmazott növényvédelmi zoológus. Úgy tűnik, egyelőre a színcsapdás imágók (a rovar szárnyas alakja) kihelyezése tűnik a legjárhatóbb útnak. Ezzel megakadályozható az utódlás, de a legyek számát csak csökkenteni lehet, a fajt kiirtani nem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A színcsapdás imágó egy ragacsos, sárgászöld színű lapocska, amelyet a lombkoronába helyeznek ki. A csapdán fennakadt legyek számából következtethetünk a rajzásra, amely után várható a tojásrakás a dió zöld burkában. A csapdákat legkésőbb július elejéig kell kitenni, a kártevő jelenlétekor pedig elvégezni a szükséges növényvédelmi kezelést. A növényvédelmi zoológus szerint újabb és újabb növényvédő kezelések szükségesek, de teljes eredményt a gyakori kezeléssel sem lehet elérni.

– Olyan hirtelen robbant be ez a kártevő, hogy nincsenek még releváns adatok az ellene történő védekezés hatásosságáról. Azt tudjuk, hogy ahol felütötte már a fejét a fúrólégy, ott a termés 20, de akár 80 százalékát is tönkretette – tette hozzá Tóth Béla. Fontos szem előtt tartani azt is, hogy ahol már előfordult egyszer, ott várhatóan nagyobb kárra lehet számítani, háromszoros védekezés is szükséges lehet. Mint mondta, nagyjából 4-6 hetente szükséges a növényvédő szereket alkalmazni, szerencsére sok szer hatásos ellene, kiirtani azonban nem lehet, hiszen július elejétől szeptember közepéig, a rajzás alatt pedig folyamatos a tojásrakás.

A diós bejgli ott van az ünnepi asztalon

A hazai dió termelői ára tavaly ugrott nagyot, 46 százalékkal volt magasabb 2017-ben, mint egy évvel korábban.

A 2017-ben betakarított dióbelet 2018 első két hónapjában hét százalékkal magasabb áron kínálták, mint az előző év azonos időszakában.

Ami a fogyasztói árakat illeti, múlt heti piaci körképünk szerint Pécsett háromezer forinttól kapható a dióbél, egyes helyeken pedig inkább a négyezer felé közelített a kilónkénti ára. Vannak olyan vidéki helyek, ahol ennél olcsóbban is árulnak, a nagyáruházak polcairól sem feltétlenül magasabb áron juthatunk hozzá, igaz, az korántsem biztos, hogy hazai terméshez.

A dió hazai exportja és importja is jelentős mennyiséget tesz ki.

Karácsony közeledtével egyre többen keresnék a finom dióbelet, hiszen nemcsak a mákos, hanem a diós bejgli is tradicionális ünnepi édesség hazánkban, úgymond nem maradhat ki a nagymamák által kínált sütemények sorából.