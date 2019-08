A Csík lesz a meglepetés az évfordulón

Különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat a Széchenyi térre a mohácsi csata évfordulóján, augusztus 29-én: a Csík Zenekar ad másfél órás koncertet.

A Kossuth-díjjal kitüntetett zenekar a hazai népzene egyik legismertebb előadója, minden bizonnyal pazar élmény lesz a fellépésük. A zenekar augusztus 29-én, este nyolc órától muzsikál a Széchenyi téren. A mohácsi csata évfordulóján tartandó hivatalos megemlékezések mellett ezúttal a szervezők szándéka szerint a hagyományok kapnak nagyobb hangsúlyt. Ennek jegyében lép fel az együttes is. A főtéren vásár jelleggel kézművesek is kínálják majd a portékájukat, s további újdonságokkal is várják majd az érdeklődőket ezen a napon.