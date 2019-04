A csok a vidéki ingatlanpiacnak is lendületet adhat

Életben tarthatja kistelepülések ingatlanpiaci forgalmát a falusi családi otthon­teremtési kedvezmény, a vidéki csok.

Bizonyos szegmensekben biztosan élénkíti az ingatlanforgalmat a falusi csok bevezetése. Pár héttel a bejelentetés után – mely településeken lesz elérhető a falusi csok – az ingatlanpiaci kínálat és a kereslet is megemelkedett. – Már a bejelentés is jelentős kínálat- és keresletbővülést hozott a lakáspiacon. Látszik, hogy a Baranya megyei hirdetések növekedése márciusban minden településtípuson rekordot hozott és a kereslet is jelentősen megemelkedett, hiszen az előző év ugyanezen időszakához képest mintegy 63%-kal több volt az egy hirdetésre jutó érdeklődések aránya – tájékoztatott Balogh Lászó, az ingatlan.com szakértője.

Az ingatlan.com elemzése szerint idén márciusban országos átlagban sokkal nagyobb kínálatból lehetett válogatni, mint egy évvel korábban. A baranyai községek ingatlanhirdetései 44%-kal emelkedtek meg az előző évi adatokhoz képest.

Egy baranyai ingatlanértékesítő szerint is érzékelhető a fokozott érdeklődés, de a leendő vásárlóknak gyakran konkrét elképzelésük van a településsel, az árral és a megvenni kívánt ház állapotával kapcsolatban. Sok a felújításra váró ház, amelyre az igényelhető támogatás elég is lehet. Feltéve, ha az ember talál kivitelezőt rá.

Horváth Csaba pécsi ingatlanszakértő elmondta, egységes ingatlanpiacról soha nem beszélhetünk, de Baranya megye több pár száz lakosú településén is nyomottak az árak, nagyon gyakran 1-3 millió forintért sem lehet eladni ingatlant. Budapesten, a megyeszékhelyeken és a nagyvárosokban érezhető az ingatlanpiaci áremelkedés, de a kistelepüléseken ez nem volt jellemző. A támogatás életben tartja majd a kistelepülések ingatlanpiacát.

Sok család vette igénybe az eddig elérhető csokot

Az otthonteremtési támogatást igénybe vevő családok száma az országban évről évre nő, Baranya megyében a 2016-ban 843, 2017-ben 1175, 2018-ban 1150 esetben kaptak csok-támogatást a családok. Azért, hogy az intézkedés rendkívüli módon felhajtsa a falusi ingatlanok árait, a kormány azt a döntést hozta, hogy a támogatási összegek maximum fele költhető vásárlásra, a fennmaradó rész pedig korszerűsítésre, felújításra fordítható. Ugyanakkor, a három vagy több gyereket vállaló családok esetében, amennyiben a megvásárolt ingatlan ára nem éri el az 5 millió forintot, akkor a fennmaradó összeg a 10 millió forintos keretig teljes mértékben felhasználható lesz felújításra, bővítésre.