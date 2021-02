A csokból vett szép házat Tóth Bertalan, az MSZP elnöke

A baranyai megyeszékhely egyik legszebb részén, csodálatos környezetben, panorámás telken vásárolt magának új otthont Tóth Bertalan, a szocialista párt elnöke, aki ehhez 10 millió forintnyi otthonteremtési támogatást is igénybe vett az államtól. A szocialisták és a baloldal korábban folyamatosan támadta a csokot.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Néhány évvel ezelőtt még dzsumbuj nőtte be annak a teleknek a bejáratát, ahol immár egy szürke fémkapu zárja el a kíváncsiskodók szeme elől a szocialista pártelnöki házat Pécsett, a Donátusban. A Mecsekoldalra felkúszó, egykor szőlőkkel teletűzdelt városrész a megyeszékhely egyik legfelkapottabb lakóövezete, sorra épülnek itt a szebbnél szebb otthonok, társasházak. Nem véletlenül, hiszen szinte karnyújtásnyira van innen a Mecsek, miközben a belvárost is néhány perc alatt el lehet érni autóval, sőt még buszjárat is szolgálja azokat, akiknek esetleg a bérelt Volkswagen Sharanjuk – mint amilyen Tóth Bertalannak is van – meghibásodna a hegymenetben. Tóth által választott telek ráadásul – ahogy ezt kívülről megítélni lehet – kitűnő panorámával is szolgálja birtokosát: részben a Mecsekre, részben a városra is kiváló kilátás nyílhat onnan, illetve esténként a fényjátékot játszó TV-toronyban is gyönyörködhet a pártelnök.

A csokos vásárlás

Tóth Bertalan vagyonbevallása szerint egy 154 négyzetméteres ingatlannal rendelkezik, amit rendeltetése szerint lakóháznak és udvarnak jelölt meg, de a jogi státusza szerint családi ház. A politikus tavaly július 15-én vásárolta meg az ingatlant – ami felerészben az övé – , és a vételhez a földhivatali dokumentumok, illetve a vagyonbevallása szerint is 10 millió forintos állami otthonteremtési támogatást vett fel úgy, hogy a szocialist párt folyamatosan támadta a csokot, különböző kifogásokat emelve a rendkívül népszerű – amelyet maga tehát Tóth is igazolt tettével – program ellen.

A pécsi családi ház egy olyan területen található, aminek közös bejárata van több lakóingatlannal is és vélhetően több ezer négyzetméteres területet ölelhet fel együttesen, aminek köszönhetően odabent nyugodtabb lehet a lakóközösség élete kissé elszeparáltan másoktól. Az Ingatlanbazar.hu-ról rövid kutakodás alapján az derült ki egyébként, hogy egy 140–160 négyzetméteres új építésű ingatlan 70–90 millió forintba kerül a környéken, a Mecsekoldalon.

Voltak házai, de Tóthnak vannak még további beépítetlen területei, illetve erdeje is. Érdekesség, hogy a pártelnök a 2018-as vagyonnyilatkozata szerint akkor még egy 59 négyzetméteres társasházi lakás felét birtokolta, illetve Orfűn is volt egy hétvégi háza. Az időben kicsit még vissza menve pedig a 2014-es nyilatkozatából az is kiderül, hogy ezeken kívül még egy 130 négyzetméteres családi ház felét is magáénak tudhatta és volt még egy 107 négyzetméteres lakóháza is. Az utóbbi házaktól azóta megszabadult, jelenleg csak a 2020 nyarán vett új ingatlan van a birtokában.

Szocialista kapcsolat

A történet pikantériája az, hogy a földhivatali dokumentumok szerint az ingatlan előző tulajdonosa a Castrum-Pécs Kft. volt, amelyik több szálon is kötődik a szocialistákhoz. Egyik tulajdonosa ugyanis az a Lusztig Péter, egykori szocialista országgyűlési képviselő, aki a kommunizmusban a Belügyminisztérium alkalmazottjaként volt operatív tiszt, alosztályvezető, főkapitány-helyettes és baranyai főkapitány is.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szerint elvégezte a KGB Központi Hírszerző Főiskola tanfolyamát, dolgozott a III-II/A, a III/II.-es és a III/I.-es osztálynak is. Neve akkor került be a köztudatba, amikor barátnője belekeveredett az elhíresült, Tribuszerné nevével fémjelzett milliárdos, a vád szerint 24 ezer rendbeli csalást megvalósító piramisjátékba, és a nőt másodrendű vádlottként elítélték. Lusztig az MSZP-s Lamperth Mónika belügyminisztersége alatt a kabinet munkatársa is volt.

Lusztig cége néhány éve egy pécsi üzletet is nyélbe ütött az MSZP-vel. A Castrum-Pécs Kft. volt az, amelyik – az azóta sem cáfolt sajtóhírek szerint – 2016-ban megvásárolta a szocialista párt pécsi székházát.

A vételár ismeretlen maradt, mert Tóth Bertalan akkor a Pécsi Újság.hu-nak azt állította, hogy az adásvételi szerződés részletei bank- és üzleti titkot képeznek. Mondta ezt annak ellenére, hogy az ingatlant egykoron közpénzből húzták fel. Az egykori mozgalmi házat jelenleg bontják.