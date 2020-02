A csokoládé illata lengte körül a Zsolnay Kulturális Negyedet

Egy hétvégére megtelt csokirajongókkal és csokikészítőkkel a Zsolnay Kulturális Negyed E78-as épülete, ugyanis itt rendezték az immár hagyományos, nyolcadik Pécsi Csokoládé Karnevált.

Szombaton késő délelőtt érkeztünk a Zsolnay Negyedbe, már ekkor hatalmas volt a nyüzsgés. Főként kisgyermekes családok töltötték meg a koncerttermet, de szép számban voltak fiatal párok, s az idősebb korosztály képviselőit is láttuk. Közös volt bennük, hogy imádják a csokit. Jó helyen jártak, a két nap alatt közel 20 programmal és az ország minden részéből érkező kézműves csokoládék vásárával várták őket.

A Zsolnay Örökségkezelő Nkft. és a Csoko-Láda Csokibolt együttműködésében létrejövő rendezvényen minden méretben és halmazállapotban megtalálható volt a csokoládé. Így tehát láthattunk csokiszökőkutat, bonbonokat, és ínycsiklandozó pohárdesszerteket is. A felállított standokon a hagyományos termékek mellett diétás, laktóz- és gluténmentes édességek is voltak.

A kétnapos eseményen hallgathattunk számos érdekes előadást, melyek középpontjában természetesen a csokoládé volt. A csokoládékészítés technológiája nagyon régen, nem olyan régen és ma címmel Csiszár Katalin, a Rózsavölgyi Csokoládéműhely csokoládékészítője tartott előadást. Az érdeklődők megismerhették a Szerencsi Csokoládégyár 97 éves történetét és bepillanthattak Venezuela, Brazília és Madagaszkár csokivilágába is. A Csoko-Láda Csokibolt tulajdonosa, a karnevál szervezője, Mosonyi Éva a csokoládé és a művészet kapcsolatába avatta be az érdeklődőket. Az idei újdonság a must volt, így Most must címmel tartott előadást Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó főszerkesztője.

A rendezvény házigazdája idén is Lokodi Ákos kreatív séf volt, aki a látogatók előtt készítette el csokoládés ételeit, melyekbe egy kis mustot is belecsempészett. A Pécsi Tudományegyetem 3D projektjével való együttműködés keretében megtekinthető volt az a 3D nyomtató, amely ehető csokoládét nyomtatott. A résztvevők szeme láttára készültek gyönyörű pécsi motívumú műalkotások 3 kilogrammos csokitömbből, az elkészült szobrokat jótékony célra ajánlották fel. A vasárnap egyik legjobban várt eseménye a Pannon Gyermekkar koncertje volt, ahol újra hallhattuk a Csokoládé Karnevál dalát.