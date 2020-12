A csomagoláskor keletkezik a legtöbb hulladék ünnepek idején (is)

Az ünnepek közeledtével egyre több szemetet termel egy átlagos háztartás. A karácsonyi készülődés, sütés-főzés során és az ajándékok csomagolásakor is rengeteg hulladék keletkezik, ám egy kis odafigyeléssel csökkenthetjük a szemét mennyiségét.

A karácsonyi időszakban a legtöbb országban az ajándékozások, a dekoráció és a megnövekedett számú bevásárlások miatt jelentősen nő a hulladék mennyisége – derül ki a Rondo Hullámkartongyártó Kft. közleményéből.

Mint írják, tovább ront a körülményeken az is, hogy a pandémiás helyzet és a korlátozások miatt az idei évben az ajándékok beszerzésétől a karácsonyi nagybevásárlásig szinte minden a digitális térben zajlik, ami az általában feleslegesen nagy és legtöbbször nem környezetkímélő csomagolásoknak köszönhetően tovább növeli a hulladék mennyiségét. A plasztikcsomagolásokból évente így is mintegy 315 500 tonna keletkezik Magyarországon.

Megyénkben sincs ez másképp, ám ennek ellenére jó hír, hogy Baranyában is egyre népszerűbb a hulladékmentes gondolkodásmód. Korábban lapunkban is beszámoltunk arról, hogy például Pécsett is működik már több csomagolásmentes üzlet, ezekből a boltokból saját dobozainkba, szütyőinkbe kimérve vihetjük haza a kívánt élelmiszereket vagy tisztítószereket.

A karácsonyi ajándékvásárlás, csomagolás terén is számos lehetőség létezik már azok számára, akik érdeklődnek a hulladékmentes életmód iránt. Így ők akár csomagolás nélkül vagy minimális, esetleg újrahasznosítható csomagolásban is átadhatják szeretteiknek az ajándéktárgyakat.

S ha a csomagolás terén törekszünk a hulladékmentességre, fontos, hogy a konyhában se feledkezzünk meg a szelektív hulladékgyűjtésről, hiszen a karácsonyi készülődés, sütés-főzés során felgyülemlett szemét összegyűjtésével, elhelyezésével az újrafeldolgozást segíthetjük.