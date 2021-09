A csomagolásmentes vásárlás odafigyelést igényel, de megéri

A hulladékmentes életmódra való törekvés legfőbb célja a környezet megóvása, melyhez a kereskedelmi szereplők és a fogyasztók együttműködése szükséges. A csomagolásmentes vásárlás lehetővé tétele fontos lépés ezen az úton, melyre már Pécsen és környékén is nyílik lehetőség.

A Zöld Blokk 2019 elején nyitotta meg kapuit a kertvárosban, Pécsen elsőként. Bartal Gábor tulajdonosnak több hazai beszállító partnerükkel sikerült megegyeznie arról, hogy nagyobb kiszerelésben és lehetőleg papírcsomagolásban forgalmazzák számukra a termékeiket. Alakulóban van a csomagolásmentes boltok közt egyfajta érdekvédelmi szövetség is – közösen könnyebb a piaci érdekérvényesítés is. Kialakult egy tudatos törzsvásárlói körük, akik viszik a saját edényeiket, tárolótasakjaikat.

Niki méri kővágószőlősi székhelyű webshop a hulladékmentes életmódhoz segítséget nyújtó tároló és hordozó eszközöket, fémszívószálakat, luffaszivacsokat forgalmaz, illetve natúrkozmetikumokat és tisztítószereket. Ez utóbbi esetében a vásárlók házhoz szállítva kapják meg az újratöltött palackokat, így is segítve az újrahasznosítást. Demeterné Kávé Nikoletta tulajdonos szerint a hulladékcsökkentést megkönnyíti, ha kis lépésekben haladunk, fokozatosan változtatva szokásainkon.

A belvárosban két hónapja nyílt a Magaméri Shop, ahol szintén kimérve vásárolhatunk sokféle élelmiszert, fűszert, lisztet, magvakat, gabonákat, olajokat, de háztartásban használatos tisztítószereket is. Juhos Rita tulajdonos szintén törekszik hazai, környékbeli termelők portékáit kínálni a vevőknek, akik minden korosztályból érkeznek, köztük sok a fiatal is. Eddig számos pozitív visszajelzéssel és visszatérő vásárlókkal is gazdagodtak. – Jó látni, hogy az egyetemisták is felkészülten érkeznek. Nyilván nem várhatjuk el, hogy drasztikusan mindenki maga mögött hagyja az eddig megszokott vásárlási szokásokat, de már egy kis odafigyelés is számít. Ha például megvett valaki egy tisztítószeres vagy étolajos flakont, akkor azt csak vissza kell hoznia és újratöltjük – számolt be Juhos Rita.

Míg jelenleg egy szűkebb réteget jelentenek a csomagolásmentességre törekvő fogyasztók, a hulladékfelhalmozódás csökkentéséért egyre inkább szükségünk lesz az alternatív megoldásokra.