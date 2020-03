A dadusok varrják szabadidejükben a védőmaszkokat Beremenden

Önkéntesek varrják a védőmaszkokat sok más település mellett Beremenden is.

Theisz Ferenc, a nagyközség polgármestere elmondta, az önkormányzat megrendelését a napokban várják, de addig is nagyon sok helyi lakos segít a maszkok varrásában. Juhász Anett elmondta, páran segítettek a magyarbólyiaknak varrni, a maszkokat itt már kiosztották a lakosságnak, most pedig ők segítenek viszont, hogy Beremenden is sokaknak juthasson. Villányban is megkezdték az intézményi dolgozók a védőmaszkok készítését, Harkányban pedig az óvoda dadusai varrnak, melyhez az önkormányzat biztosította az alapanyagokat és a fertőtlenítés, valamint csomagolás után osztják ki, első körben a szociális ellátásban dolgozóknak.