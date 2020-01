A diákok szeretnek így tanulni

A gyerekek Fit-Ball labdákon ülnek ezeken a tanórákon, amelyeknek a helyes testtartás kialakítása mellett a koncentrációfejlesztésben is jelentős szerepe van. A módszert Nagyváradiné Horváth Mónika tanárnő vezette be és az eddigiek alapján egyértelműen nagy sikere van az átlagostól eltérő tanítási óráknak.

– Azt gondolom, hogy a gyerekeknek kihívás egész nap a székeken ülni, emellett pedig már régóta keresek olyan megoldást, amellyel motiváltabbá tehetném őket, amivel egy kicsit vonzóbbá tehetem számukra a nyelvórát. A téli szünet közepén jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a testnevelés órákon rendszeresen használt labdákat bevinnénk a tanórákra. Ennek az osztálynak hetente öt alkalommal vannak német nemzetiségi órái, így minden nap találkozom velük és mivel viszonylag kis csoportról van szó, nem okoz problémát a labdák használata – mondta Nagyváradiné Horváth Mónika.

A tanárnő egyébként a közeljövőben egy olyan nemzetközi projektben szeretne részt venni, melynek a témája, hogy hogyan lehet a gyermekek tanulási környezetét vonzóbbá tenni. Ehhez kapcsolódik próbaként a labdán ülve tanulás is, amelynek a gyerekek visszajelzései alapján nagy sikere van, sőt a szülőknél is jó fogadtatásra lelt.

Mindig vannak olyan gyerekek, akik hintáznak a széken, vagy valamiféle pótcselekvést keresnek, tehát valami kell még nekik azon kívül, hogy a tanárra figyelnek. A tanárnőt egyáltalán nem zavarja, hogy a tanulók mocorognak, finoman hintázgatnak a labdán. Sőt, úgy veszi észre, hogy mintha még egy kicsit jobban is tudnának figyelni, tehát az egészségmegőrző szerepén túl ilyen előnye is van a módszernek.

Nem csupán sporteszköz

Nagyon jó adottságú gyerekeknek is néha azért okoz gondot a tanulás, mert agyuk olykor egyszerűen „kikapcsol”. Bizonyos mozdulatokkal azonban „visszakapcsolhatjuk” ezeket a területeket. Több tanulási módszertani könyvben is szerepelnek olyan mozgásos gyakorlatok, melyekkel a koncentrációkészséget lehet erősíteni. A Fit-Ball labda köztudottan nem csupán sporteszközként, hanem akár ülőalkalmatosságként is funkcionál. Használata közben óvjuk ízületeinket és megoldást jelent az ülőmunka okozta hátproblémák megelőzésében is.