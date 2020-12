A Diana téri piacot is ideiglenesen bezárhatják

Szomorúan tapasztalta a városházi jobboldali ellenzék Pécsen, hogy több mint egy év után is egyre zavarosabb kép a város gazdasági helyzetével, vagy éppen fejlesztéssekkel kapcsolatban – mondta Kővári János, az ÖPE-KNDP frakcióvezetője sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a megbeszélésen nem kaptak érdemi választ arra, hogy miként lehetséges az, hogy miközben csődöt emlegetett korábban a baloldal, most 10 milliárd forint bevétel jelent meg a városi költségvetésben, ami még az előző évről származó pénzmaradvány.

Kővári János hozzátette: a városvezetés a pécsi vásárcsarnok kapcsán arról beszél, hogy azért kell átmeneti helyre költöztetni onnan az árusokat, mert a régi csarnokot is átalakítják irodaházzá, ugyanakkor a volt Ifjúsági Házban lenne helye egy beköltöző cégnek akár, hogyha ez sürgős, hiszen abból is irodaház lesz már arra az időpontra.

Mindeközben az is kiderült, hogy a Diana téri piacot is akkor akarják átépíteni, amikor vásárcsarnokot is kiürítik, ez pedig szintén érthetetlen – mondta Kővári János frakcióvezető.