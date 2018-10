A diétás, speciális étrendet is követi már az új konyha

Új, diétás konyhát adott át a Hungast Pécsen, ahol kifejezetten csak a speciális étrendet igénylők ételeit fogják elkészíteni. A cég tapasztalata szerint az utóbbi időben folyamatosan növekszik a közétkeztetésben a speciális táplálkozási igénnyel rendelkező fogyasztók száma.

Négy évvel ezelőtt a Hungast teljesen felújította a pécsi, Kodály utcai konyháját, most pedig további fejlesztéseket végeztek, hogy a jövő várható diétás igényeinek megfelelően is maximálisan ki tudják elégíteni a megnövekedett keresletet a legmagasabb minőségben. A beruházásra hatmillió forintot fordítottak és számos komoly műszaki berendezést szereztek be, illetve egy speciális gyorshűtő, úgynevezett sokkolóhelyiséget alakítottak ki, ahol egyszerre lehet nagy mennyiségű ételt, biztonságos körülmények közötti tárolásra megfelelő hőmérsékletűre hűteni.

A Hungast, mint a térség legmeghatározóbb étkeztetési szolgáltatójának tájékoztatása szerint jelenleg csaknem ötszáz gyerek igényli a diétás étrendet a pécsi térségben, ezen belül pedig 40-45 féle különböző diétát kell követnie a szolgáltatónak a konyhán.

A gyermekétkeztetés önmagában is teljes mértékű odafigyelést igényel, a különböző ételallergiában vagy ételintoleranciában szenvedő gyermekeknek történő ételkészítés is pedig ennél is nagyobb odafigyelést igényel, illetve szigorú szabályoknak kell megfelelni a szolgáltatóknak. A gluténmentes ételek készítéséhez például egy teljesen különálló, a többitől szeparált helyiség szükséges, ahová olyan eszközök sem kerülhetnek, amelyek érintkeztek gluténtartalmú étellel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet szerint a diétás igényeknek a közétkeztetés során is eleget kell tenni, amennyiben az szakorvos által igazolt. Ezen túlmenően a rendeletben foglaltaktól függetlenül, ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor, illetve vallási okból is el lehet térni. Előfordul az is, hogy a szülő azt kéri: a gyerek vegetáriánus ételt kapjon. A rendelet szerint ez az igény is kielégíthető, ha a húst más állati eredetű fehérjeforrással helyettesítik.

Sok az ételallergiában szenvedő gyerek

Az elmúlt négy év tendenciája szerint körülbelül tízszer több gyerek igényli a speciális étkeztetést, számuk pedig egyre növekszik, ezért számos településen indítottak már el olyan programot, amely az egyes élelmiszer-allergiák időben történő feltárását szolgálja. Az érintett családok tagjai sokszor késve, az első tünetek jelentkezésétől számítva csak évek múltán jutnak érdemi eredményhez a problémát illetően. Több önkormányzat támogatja, hogy a gyerekek már 6-8 éves korban essenek át különböző szűrési programokon, amelyek például a gluténérzékenység, vagy a tejfehérje-érzékenység kimutatását szolgálják. Ezek a betegségek már akkor kimutathatók, amikor még tüneteket nem okoznak. Ha kiderül a vizsgálat során, hogy a gyerek valóban allergiás, természetesen speciális étrendet kell követnie. A közétkeztetők gyakran sem infrastruktúrában, sem humán erőforrásban nem tudják követni a különleges diétákkal kapcsolatos megnövekedett igényeket.