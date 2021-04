Megyénkben mintegy 130 hektáron termelnek görögdinnyét, szezononként mintegy 5-6 ezer tonna mézédes gyümölcsöt takarítanak be és árusítanak a gazdák. A tavalyi év nem igazán kedvezett a termelőknek, a tavaszi időjárás miatt sok gondjuk akadt. A kevesebb termés elsősorban a kötések idején jellemzően hűvösebb, csapadékosabb idő, illetve nyáron a megszokotthoz képest kevesebb napsütés következménye volt.

Tavaly, július első napjaiban már kapható volt egy-két helyen az ormánsági dinnye, ám a szezon később, tizedike után kezdődött. S egészen sokáig eltartott, még szeptember végén is volt a piacokon a gyümölcsből.

A gazdák bíznak abban, hogy nem lesz már fagyközeli hőmérséklet, így ezekben a napokban kezdik kiültetni a fóliaalagutakba a dinnyepalántákat. Emiatt sokan elvégezték már a talaj-előkészítő munkálatokat, a fóliafektetést.

– A palánták készen vannak, szépek, eddig a fagy miatt vártunk a kiültetéssel, de nem vagyunk még elkésve. Kihúzzuk a talajtakaró fóliát, egy-két napot várunk, addig átmelegszik alatta a föld, majd kezdődhet a palánták ültetése, ezután megy rájuk a felső, alagútfólia is – fogalmazott Szin József.

A gerdei gazda több mint két évtizede foglalkozik dinnyetermesztéssel, elmondta, a termelők bíznak benne, hogy a járványhelyzet véget ér a dinnyeszezonra, ám ilyenkor még több okból sem lehet a szezonnal kapcsolatban nagyobb előrejelzésekbe bocsátkozni.

Az ültetést tehát most kezdik, s ez a szabadföldivel egyes helyeken június közepéig is zajlik majd. A magyar termelők érdeke ugyanis, hogy az ültetés időszakát minél inkább húzzák szét. Ez a piaci viszonyok miatt előnyös, így minél tovább kitarthat a szezon. Július 15-ig minden évben jellemzően a spanyol és a görög dinnyék uralják a piacot, ám július közepétől a mediterrán országokban leterem a görögdinnye, ezért azt követően már a magyar termés jelenik meg az exportpiacokon is, így a belső kereslet kielégítése mellett már a kivitelt is szem előtt lehet tartani. Ha ez nem így történik, és a termőterületek jelentős részén idejekorán érik meg a dinnye, az már problémát jelenthet az értékesítésnél.

Egyre többen keresik a magszegényt

A gerdei gazda a korábbi évekhez hasonlóan idén is több fajta dinnyével készül a szezonra. Mint mondta, a hazai vásárlók általában a hagyományos, magos, nagyobb testű gyümölcsöket veszik. Ám ő már tudatosan, ebben a szezonban is ültet magas cukortartalmú, magszegényt dinnyét. Ezek a termések ugyan méretre kisebbek, de nagyon édesek és a héjuk is vékonyabb. Mint azt a termelő is elmondta, Amerikában szinte már csak magszegény dinnyét árulnak, a spanyolok és az olaszok is ezt részesítik előnyben. A magyar piac még nem annyira vevő rá, de évről évre egy kicsit többet adnak el a magszegényből is. Jellemzően az ő vásárlói is kipróbálják, s egyből meg is szeretik ezt a fajta dinnyét.