A Díszítőművészeti Műhely 42 éve nyeri az elismeréseket

Több mint 50 csoport tagjai találkoznak hétről hétre a Közösségek Házában. Közülük a legrégibb a 42 esztendeje alapított Díszítőművészeti Műhely Kincses Ágnes vezetésével, mely az egyik legnépszerűbb is.

– Halmozzák az országos sikereket. Mi történt az utóbbi három évben?

– Arról is több oldalt teleírhatnánk. A budai várban a Mesterségek ünnepén állítottuk ki a munkáinkat, és baranyai hímzéseket tanítottunk az érdeklődőknek. A reformáció 500 éves évfordulóján a budapesti Történeti Múzeumban volt kiállításunk, és elkészült a második könyvünk legszebb munkáink fotóival – a harmadik kötet pedig éppen most készül. Aztán a Műcsarnokban a Nemzeti Szalonban szerepeltek munkáink.

– És hazai pályán?

– Megkaptuk a Komló Közművelődéséért Díjat és Baranyai hímzések címmel a városi múzeumban volt kiállításunk. A Csoóri Sándor Alap támogatásával tíz hónapon át fiatalokat taníthattam a hímzések fortélyaira. Közülük négyen a XII. Gyermek és Ifjúsági Kézműves Pályázaton is sikerrel szerepeltek. A Hagyományok Háza szervezésében felnőtt hímzőtábor is volt Pécsett, a Néprajzi Múzeumban mutathattam be a baranyai hímzéseket.

– Mi érdekli ebben a fiatalokat?

– Mindenkinek más hímzés a kedvence és ma nagy divat táskákra, ruhákra hímezni.

– Milyen mintákat készítenek?

– A baranyaiakkal nyerünk leggyakrabban (Szigetvár vidéki fehér hímzést, Pécs környéki keresztöltésest, drávaszögi főkötőhímzést, baranyai délszláv és hosszúhetényi hímzéseket is.), de készítjük a Kárpát-medence hímzéseit is.

– A Műhelyben mással nem is foglalkoznak?

– Kipróbáltunk több kézműves technikát, a gyapjúszövéstől a gyöngyfűzésig, de mindenki maradt a hímzésnél, Rendkívül időigényes munka ez, viszont a jól sikerült daraboknak „arany” ára van.

– Újra 18 évesen is így élne?

– Bizonyosan, de nem 18, hanem már ötévesen kezdtem ezzel foglalkozni, s magam rajzoltam az első mintát is.

– Hobbi és hivatás is ez?

– Azért akad más hobbim is, nagyon kedvelem a kaktuszok virágait: az erkélyemen félszáz különböző fajtát nevelek.