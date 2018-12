A dolgozók megfélemlítése is belefér

Elkezdhetnénk egy végtelen vitát arról, hogy a tojással dobálás és a füstbomba belefér-e a véleménynyilvánítás kategóriájába, vagy nettó szabálysértés – de minek?

Ugyan a törvény betűje szerint utóbbi, de azokat, akik az előbbit tartják valónak, meggyőzni (vagy legalább arra rábírni, hogy gondolkodjanak el egy kicsit) nem tudnánk.

Akik tegnap este megdobálták a Dunántúli Napló székházának bejáratát, azok nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy belefér a véleménynyilvánításba. Az akár száz tojás is belefér. Az utcát elborító trutyi is belefér. Meg a füstbomba is. Az ott dolgozók megfélemlítése is. A némely minősíthetetlen, nyomdafestéket tényleg nem tűrő skandálás is.

Sőt, az is belefér, hogy mindez olyan emberek ötletét követve történjen, akik gond nélkül fordulnak tökéletesen szembe egy-két-három évvel ezelőtti önmagukkal. És az is belefér, hogy akkor és ott, majd azóta is, mindenhol, fenyegetőzzenek, hogy legközelebb mit fognak dobálni, legközelebb mivel fognak előállni. Szerintük ez belefér. Egyszerűen fogalmazva: az erőszak belefér.

Mondhatnánk, hogy lelkük rajta – csak ez nem lenne pontos mondat ide. Nyilvánvaló okokból. Úgyhogy legyen elég annyi: szerintünk nem fér bele. Nagyon nem fér bele. A többi a rendőrség dolga.

