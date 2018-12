A dugók miatt kellett az egyirányúsítás

Egy irányban haladhatnak az autósok november 10-e óta a kozármislenyi Alkotmány tér környékén, a Pécsi út keleti szervizútján.

A reggeli és délutáni órákban kialakult dugók enyhítése miatt volt szükség a forgalmi rend megváltoztatására. A környéken ugyanis iskola, óvoda és sportcsarnok is található, az említett időszakokban emiatt rengeteg volt az autó, a kétirányú közlekedés gondot okozott. A forgalmi rend átalakítására vonatkozó terveket mérnök segítségével dolgozták ki, amiket egy lakossági fórumon mutattak be az ott élőknek. A javaslatokat nagy többséggel el is fogadták a lakók, így valósulhatott meg az egyirányúsítás. A változtatás kapcsán az eddigi visszajelzések pozitívak, de tavasszal a város vezetése felülvizsgálja az eredményeket.

Dr. Biró Károly polgármestertől megtudtuk, hogy a környéken további közlekedésbiztonsági intézkedéseket is bevezetnének jövőre. További helyeken szeretnék kialakítani az egyirányú forgalmat, valamint fekvőrendőrök elhelyezését tervezik az Ady Endre utcában.

