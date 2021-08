A Dunántúli Napló írta 20 éve: részegek, barack és új stadion?

2001. augusztus 14. keddi napra esett. Nézzük, mi volt aznap, napra pontosan 20 évvel ezelőtt az újságban?

Zavarják a klinikai gyógyító munkát a részeg emberek

Még 1997-ben hozott határozatot a pécsi önkormányzat arról, hogy megszünteti a detoxikáló állomást.

– Feltehetően a kórházak harmadánál a pszichiátriai osztályokon végzik a részeg emberek detoxikálását, s ez nemcsak károsan hat a betegek gyógyítására, hanem egyéb problémákat is jelent – nyilatkozta 20 éve a DN-nek dr. Füredi János professzor, a Pszichiátriai Szakmai Kollégium elnöke. Az Alkotmánybíróság és az ombudsman állásfoglalása szerint is csak meghatározott körülmények között lehet kényszerítő eszközöket használni pszichiátriai osztályokon. De a toxikus állapotban lévő részeg nem pszichiátriai beteg, ugyanakkor az osztályra való bekerülésnek nagyon szigorú szabályai vannak, voltaképpen oda nem juthatna be részeg ember.

Pécsett a részegek megoszlanak a belgyógyászati ügyeletek és a pszichiátria között, mondja dr. Tényi Tamás, a Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika adjunktusa. Véleménye szerint szükség lenne önálló ellátórendszerre, mert a heti 6-10 beteg komolyan zavarja a gyógyító munkát.

Permetezett őszibarackot árultak

A pécsi vásárcsarnok környékén, valamint a meszesi Komjáth Aladár utcai élelmiszerbolt előtt olyan árusokat fogtak el a Pécsi Közbiztonsági Egyesület járőrei, akik permetezett őszibarackot, barackot, valamint szilvát árusítottak. A polgárőrök elkobozták és megsemmisítették a portékát.

Finisébe érkezett a pécsi Jókai tér megújítása, mediterrán jellegűvé formálása

Mint 20 éve írta a DN, egy hét sincs már az avatóünnepségig. A kétezer négyzetméter felületű dalmáciai mészkő burkolat java részét már lerakták. Ezen a napon a tér közepén folyt a munka: tovább építették a természetes törésfelületű burkolatot az antikvárium és az Elefántos-ház posztamense közötti sávban. A teraszhoz vezető lépcsőfokokon is akad még megformálni való, de már megérkeztek a térre tervezett műtárgyak első darabjai. Később nem is gondoltuk volna, hogy micsoda hányattatott sorsa lesz a térnek és az akkor lerakott térkőnek…

Pécs is lehet Eb-helyszín, erről fantáziáltak 2001-ben – De mit mondott Toller?

Magyarország egyedül is megpályázza a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság rendezési jogát – jelentették be a közelmúltban Kaposváron. Bár hazánk még nem is kandidált, elkezdődtek a találgatások, mely városok adhatják a kontinensviadal helyszíneit.

A 2004-es – sikertelen – Eb-pályázat során Pécs nem került az öt kiválasztott helyszín közé (Debrecen, Győr, Népstadion, Székesfehérvár, FTC). Toller László, akkori polgármester azt nyilatkozta 20 éve a lapnak, hogy ez most másképp lesz.

– Én úgy tudom, hogy Pécsett is lesz olyan stadion, amely alkalmas lehet Eb-meccsek befogadására. Kaposvárral kapcsolatban csak annyit jegyeznék meg, hogy a miénk eggyel nagyobb lesz, mint az övék.

Tollernek nem lett igaza.

Most viszont úgy tűnik, huszonpár évvel később végre megépül az új stadion.