A faültetést alaposan át kellene gondolni

Egy, a szomszéd telken álló diófa keseríti meg a mindennapjaimat, írta olvasónk.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Lehet vagy negyvenéves, hiszen amikor mi több mint három évtizeddel ezelőtt a mostani otthonunkba költöztünk, a csemete már ott állt, csak akkor nem tulajdonítottam nagy jelentőséget neki.

Nem is foglalkoztam vele, csak ahogy cseperedni kezdett, akkor vált egyre kellemetlenebbé. Jeleztem a problémát a szomszédnak, de nem foglalkozott vele. Most ott tartunk, hogy a mintegy ezer négyzetméteres telkemből nagyjából száz négyzetméternyi területet nem tudok használni, annyira átlóg a fa koronája az udvaromba.

Elmúltam nyolcvan esztendős, a nyugdíjam kiegészítéseként művelem a kertem, termelek zöldséget, gyümölcsöt. Próbáltam már krumplit vetni a diófa koronája alá, de nem értem el eredményt.

A fa ágai ugyanis rendszeresen lehullanak, tönkretéve a növényzetet, ráadásul a kertművelést is lehetetlenné teszi, ha állandóan attól kell rettegni, hogy egy ág az ember fejére esik.

A szomszéd a fával nem foglalkozik, én pedig nem szeretnék velük veszekedni. Az önkormányzattól is kértem tanácsot – azt a választ kaptam, hogy ilyen esetben nincs mit tenni. Csak az egy éven belül ültetett csemeték áthelyezésére van a szabályok szerint lehetőség, az ilyen idős fákkal nem lehet már mit kezdeni.

Nagyon szeretem a természetet, a fákat is. Ha nem is vágják ki, de legalább rendben tartanák a növényt, az is segítséget jelentene. Én még a szüleimtől tanultam meg, hogyan kell egy fát elültetni.

Az alapelv ennek során is az volt, hogy a szomszédot tisztelni kell, csak úgy várhatom el tőle is a tiszteletet. Ebbe az is beletartozik, hogy fát nem ültetünk a kerítése mellé például.

Tényleg kénytelen vagyok eltűrni, hogy a telkem tizedrészét nem tudom semmire se használni?

Név és cím a szerkesztőségben

Képünk illusztráció.